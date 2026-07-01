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Cronaca

Quando una casa è occupata abusivamente: un caso, una guida

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
©Getty

Un appartamento occupato abusivamente dal giugno 2024, una sentenza che ordina lo sgombero, ma l'immobile non viene ancora restituito al proprietario. Il caso di San Donato Milanese riporta al centro dell'attenzione il tema delle occupazioni abusive e delle nuove misure introdotte dal Governo per accelerare il rientro in possesso delle abitazioni. Ne abbiamo parlato con il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa

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