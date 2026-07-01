Quando una casa è occupata abusivamente: un caso, una guida

Un appartamento occupato abusivamente dal giugno 2024, una sentenza che ordina lo sgombero, ma l'immobile non viene ancora restituito al proprietario. Il caso di San Donato Milanese riporta al centro dell'attenzione il tema delle occupazioni abusive e delle nuove misure introdotte dal Governo per accelerare il rientro in possesso delle abitazioni. Ne abbiamo parlato con il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider