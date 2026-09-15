Secondo il Codacons, in un mese un pieno è aumentato fino a 7 euro, con rincari più marcati sulla rete autostradale sia per benzina sia per gasolio. L'associazione avverte che l'escalation dei listini pesa sui bilanci familiari e chiede un potenziamento del taglio delle accise, da estendere alla benzina ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi martedì 15 settembre 2026, la benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro (da 2,107 di ieri), mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro (da 2,216).

I valori sulla rete autostradale Sulle autostrade il diesel supera quota 2,3 euro al litro. Il prezzo medio self è di 2,212 euro al litro per la benzina (da 2,198) e 2,313 euro al litro per il gasolio (da 2,293). Secondo il Codacons, in un mese un pieno di diesel in autostrada è aumentato di 7 euro.

L'analisi del Codacons Rispetto al 15 agosto, la benzina sulla rete ordinaria è cresciuta di 12,9 centesimi, pari a un aumento di 6,45 euro a pieno. In autostrada la crescita è di 14,3 centesimi, con un rincaro di 7,15 euro. Per il gasolio, il rialzo mensile è di 13,9 centesimi sulla rete ordinaria (+7 euro a pieno) e 14,5 centesimi in autostrada (+7,25 euro). Leggi anche Carburanti, tasse in Italia superiori alla media Ue: la classifica