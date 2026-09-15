Secondo Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, si tratta "di uno dei sondaggi pubblici europei di maggior successo mai realizzati"
Più di 9 milioni di persone hanno già partecipato al sondaggio della Bce sulle nuove banconote in euro, "facendone uno dei sondaggi pubblici europei di maggior successo mai realizzati". Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, nel corso dell'evento a Bruxelles "Salvaguardare e plasmare il futuro del contante in euro" con focus sulle nuove banconote in euro.
Sondaggio aperto fino al 21 settembre
Il sondaggio online, aperto fino al 21 settembre, chiede ai cittadini di valutare le dieci proposte grafiche selezionate per le future banconote. I giudizi contribuiranno a definirne l'aspetto, mentre la decisione finale del Consiglio direttivo è attesa verso la fine dell'anno. "Le banconote in euro ci uniscono. Gli europei sentono un legame con la propria moneta e vogliono poter dire la loro sul suo futuro", ha sottolineato Cipollone. Guardando più in generale al futuro della moneta pubblica europea, ha aggiunto che "il contante in euro e l'euro digitale coesisteranno, si completeranno a vicenda e saranno al servizio degli europei in modi diversi". La Bce, ha spiegato, sta investendo in entrambe le forme di moneta centrale: insieme, "rafforzano la nostra sovranità monetaria, garantendo che una soluzione europea sia disponibile per tutti i tipi di pagamento, in ogni momento e in tutta l'area dell'euro".
Banca Centrale Europea
Nuove banconote euro, quali sono le proposte in gara e come votare
La Banca Centrale Europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere il parere dei cittadini sulla grafica che caratterizzerà la nuova serie di banconote. C'è tempo fino al 21 settembre per votare - tramite l'apposito portale online - le dieci proposte giunte in finale. Ecco quali sono i disegni in gara e come partecipare