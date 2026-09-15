Sondaggio aperto fino al 21 settembre

Il sondaggio online, aperto fino al 21 settembre, chiede ai cittadini di valutare le dieci proposte grafiche selezionate per le future banconote. I giudizi contribuiranno a definirne l'aspetto, mentre la decisione finale del Consiglio direttivo è attesa verso la fine dell'anno. "Le banconote in euro ci uniscono. Gli europei sentono un legame con la propria moneta e vogliono poter dire la loro sul suo futuro", ha sottolineato Cipollone. Guardando più in generale al futuro della moneta pubblica europea, ha aggiunto che "il contante in euro e l'euro digitale coesisteranno, si completeranno a vicenda e saranno al servizio degli europei in modi diversi". La Bce, ha spiegato, sta investendo in entrambe le forme di moneta centrale: insieme, "rafforzano la nostra sovranità monetaria, garantendo che una soluzione europea sia disponibile per tutti i tipi di pagamento, in ogni momento e in tutta l'area dell'euro".