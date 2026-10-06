Lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nel novantacinquesimo numero della collana "Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento" di via Nazionale, spiega come la metà del campione (il 50,2%) adotta un comportamento "tradizionale", caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. C'è poi una minoranza della popolazione che si affida prevalentemente al contante (7%), mentre una percentuale ancora inferiore (4%) lo utilizza esclusivamente in combinazione con le carte prepagate. Anche se le abitudini restano legate quindi agli strumenti tradizionali, molti italiani si stanno spostando gradualmente su altri metodi più tecnologici.

Cinque tipi di consumatori

Secondo Bankitalia, si possono distinguere cinque profili di consumatori. I primi sono i cosiddetti "amanti del contante" che si affidano esclusivamente al cash. Poi ci sono gli "scettici verso la tecnologia bancaria" che usano contante e carte prepagate, mostrando un accesso parziale ai servizi finanziari. I "tradizionalisti" combinano contante e carte nelle transazioni quotidiane, ma mostrano un uso limitato dei pagamenti online o mobili. Gli "utenti ben connessi" sono completamente integrati nell'economia digitale e utilizzano attivamente una vasta gamma di strumenti di pagamento, tra cui contanti, carte e soluzioni digitali. E infine, gli "utenti solo digitali", completamente senza contanti, che si affidano esclusivamente a strumenti digitali. Le caratteristiche socio-demografiche degli utenti che ricadono nei diversi profili comportamentali sono eterogenee: ad esempio, tra quelli integrati nell'ecosistema digitale sono presenti più giovani, mentre tra quelli orientati al contante prevalgono gli anziani. Di questa eterogeneità, si legge nello studio, dovrebbero tenere conto le iniziative di policy nel campo dei pagamenti, inclusa quella relativa all'Euro digitale