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Lecce, vessano e umiliano alunna di 11 anni disabile: indagate due maestre

Cronaca

Le due insegnanti, di sostegno e matematica, sono accusate di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti. L'indagine è partita dopo la denuncia dei genitori, seguita a un malore che  la ragazzina aveva accusato in classe

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Avrebbero vessato, deriso e umiliato una alunna con disabilità di 11 anni.  Per questo, due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un Comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni della bambina.

Le accuse

Una delle due donne, insegnante di sostegno, è accusata di aver rivolto alla bambina rilievi svalutanti, sottolineando pubblicamente le difficoltà di apprendimento dell'alunna, non prestando la dovuta assistenza anche in situazioni di difficoltà. La seconda invece, insegnante di matematica, si sarebbe resa responsabile di reiterati atti vessatori e umilianti, negando alla bambina persino di andare in bagno e l'avrebbe offesa pubblicamente, arrivando a filmarla col cellulare mentre era in difficoltà, senza il consenso dei genitori, procurando così nella undicenne uno stato di forte sofferenza.

La denuncia dei genitori

I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio di quest'anno. L'inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori della bambina che lo scorso giugno dopo un malore accusato durante la lezione di una delle due insegnanti era persino svenuta in classe ed era stata portata in ospedale. L'undicenne quest'anno frequenterà un'altra scuola.  

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