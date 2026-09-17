Brasile, arrestato serial killer vestito da donna: ha ammesso almeno 80 omicidi

La polizia brasiliana ha fermato Jorlan Alves da Silva, 33 anni, mentre indossava un abito femminile, una parrucca lunga nera e aveva un bambino di nemmeno due anni in braccio. La cattura è avvenuta al termine di una operazione durata 48 ore. Silva è sospettato di essere un sicario e serial killer al soldo di un gruppo criminale organizzato, che ha commesso almeno 15 omicidi negli ultimi 3 mesi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo circa 48 ore di caccia all'uomo, gli agenti hanno fermato Jorlan Lopes da Silva, 33 anni, sospettato di almeno 16 omicidi nell'arco degli ultimi tre mesi. Durante l'interrogatorio ha dichiarato di aver ucciso addirittura 80 persone, la prima a soli 13 anni. Elementi da verificare, al vaglio degli inquirenti, che hanno deciso di sottoporre l'uomo a una visita psichiatrica. Tuttavia il suo racconto viene preso molto sul serio: "Si tratta di un dato molto significativo. Riteniamo che, anche se il numero esatto non fosse esattamente quello, ci si vada molto vicino", ha dichiarato il capo della polizia locale Douglas Garcia.

Vestito da donna con una bimba di due anni in braccio Questo pericoloso serial killer ha cercato di scappare vestendosi da donna, indossando una parrucca di capelli lunghi e neri, un vestito scuro, sandali e occhiali da sole. In più con una bambina di circa due anni in braccio, per fortuna in ottimo stato di salute al momento del fermo. Travestimento un po' maldestro: il vestito scollato lasciava infatti scoperto un grande tatuaggio sul petto che ha agevolato gli uomini della Polizia di Mulungu, un piccolo centro agricolo dello stato di Paraiba, nella regione nord orientale del Brasile. Ma catturarlo non è stato per nulla semplice: l'uomo viveva principalmente in zone boschive, che fungevano da perfetti nascondigli dove rifugiarsi dopo aver commesso gli omicidi.

La svolta nelle indagini 20 giorni fa Circa 20 giorni fa la svolta: un'operazione di polizia a Rio Tinto ha portato a uno scontro a fuoco tra le forze dell'ordine e Jorlan, insieme ad altri sospettati. In quel momento è riuscito a fuggire, ma immediata è scattata la caccia all'uomo. Dopo essersi dato alla fuga, Jorlan ha trovato rifugio in una comunità di Cabadelo, nell'area metropolitana di Joao Pessoa, un luogo legato a un'organizzazione criminale di Rio, in espansione anche a Paraiba. Un dato che fa pensare a un sua recente affiliazione a questo gruppo criminale. E dopo aver individuato lo stabile in cui si trovava alla fine è stato preso.