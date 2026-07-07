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epa13093637 Mozos or runners are chased by the bulls of Fuente Ymbro Ranch during the first running of the bulls at the San Fermin Festival in Pamplona, northern Spain, 07 July 2026. The Festival of San Fermin (Sanfermines) has kicked off and will continue for nine days, featuring more than 500 scheduled events. EPA/Daniel Fernandez

Festa di San Firmino 2026, la tradizionale corsa dei tori a Pamplona. FOTO

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Oggi a Pamplona, in occasione della festa di San Fermin, si è tenuto il primo encierro, le corse dei tori che ogni mattina alle 8:00 attraversano le strade del centro storico cittadino. Secondo quanto l'assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, cinque persone sono rimaste ferite di cui tre finite in ospedale

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