Festa di San Firmino 2026, la tradizionale corsa dei tori a Pamplona. FOTO
Oggi a Pamplona, in occasione della festa di San Fermin, si è tenuto il primo encierro, le corse dei tori che ogni mattina alle 8:00 attraversano le strade del centro storico cittadino. Secondo quanto l'assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, cinque persone sono rimaste ferite di cui tre finite in ospedale
- Oggi si è tenuto il primo encierro, la corsa dei tori che attraversa il centro cittadino di Pamplona in occasione della festa di San Fermin, iniziata ieri con il tradizionale chupinazo, il razzo esploso dal balcone del municipio della città.
- Le corse iniziano ogni mattina per 8 giorni alle 8 del mattino lungo un percorso cittadino di 848 metri, partendo dai corrales di Santo Domingo e arrivando alla Plaza de Toros. L'evento dura in media dai 2 ai 4 minuti.
- Pochi minuti prima del via, i corridori si radunano davanti alla nicchia di San Fermin cantando tre volte una breve strofa in spagnolo e basco, chiedendo la protezione del santo per la corsa.
- I corridori (i mozos) si vestono rigorosamente di bianco con un foulard e una fascia rossi. In mano tengono quasi sempre un giornale arrotolato. Non serve per colpire i tori (gesto severamente vietato), ma per distogliere l'attenzione dell'animale se si avvicina troppo e per mantenere la distanza di sicurezza dai compagni di corsa.
- Lo svolgimento dell'evento è scandito da quattro spari di mortaretto. Il primo annuncia l'apertura dei cancelli, il secondo indica che tutti i tori sono usciti dal recinto, il terzo segnala che gli animali sono entrati nell'arena (la Plaza de Toros) e il quarto decreta la fine ufficiale dell'evento, con i tori al sicuro nei recinti interni.
- Insieme ai 6 tori da combattimento corrono anche dei manzi addestrati (chiamati cabestros). Il loro compito è fondamentale: guidare la mandria in linea retta ed evitare che i tori si isolino, diventando molto più aggressivi.
- Sul posto è presente anche la Polizia Locale di Pamplona (la Policía Municipal), che garantisce lo svolgimento dell'Encierro svolgendo compiti importantissimi, dallo sgombero del percorso al cordone di contenimento fino all'applicazione di eventuali sanzioni per chi trasgredisce le regole, come ad esempio toccare i tori.
- Nel primo encierro cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre ricoverate in ospedale: a renderlo noto l'assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall'emittente Tve.
- I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell'allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.
- Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l'allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con "altro rischio" per la salute, e hanno raccomandato ai residenti e ai turisti giunti per le tradizionali feste di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali, l'ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata Il Comune stima in oltre 12.500 i turisti giunti per assistere alle feste di San Fermin per le quali si è predisposto un dispositivo sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze