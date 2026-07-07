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San Firmino, cinque feriti alla prima corsa dei tori

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È iniziata a Pamplona l'edizione 2026 della festa di San Firmino con il tradizionale encierro, la corsa dei tori lungo le vie del centro storico. Migliaia di persone hanno partecipato al primo appuntamento della manifestazione, correndo davanti a sei tori lungo il percorso cittadino. Il bilancio è di cinque feriti, tre dei quali hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Nonostante alcune cadute e momenti di forte tensione durante la corsa, le autorità non hanno segnalato feriti gravi. La festa di San Firmino richiama ogni anno migliaia di partecipanti e spettatori da tutto il mondo.

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