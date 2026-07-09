Pamplona, cinque feriti al terzo encierro di San Firmino

Undici persone sono rimaste ferite nel terzo encierro di San Firmino, a Pamplona. La corsa dei sei tori dell’allevamento Victoriano del Río, è stata segnata da numerose cadute e momenti di caos. Un turista statunitense di 25 anni è stato l’unico ferito da una cornata, al braccio sinistro; gli altri hanno riportato contusioni e traumi. Nove feriti sono stati trasferiti all’Ospedale Universitario di Navarra e due al centro Doctor San Martín. Il sovraffollamento ha reso la corsa tra le più pericolose dell’edizione 2026.