Xi Jinping e la moglie visitano il Grande Museo Egizio

Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato il Grande Museo Egizio di Giza insieme al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ammirando la collezione di reperti dell’antico Egitto del museo. Durante la visita Xi e Sisi, accompagnati dalle rispettive mogli, si sono soffermati sui tesori del faraone Tutankhamon, tra cui la maschera e la bara d’oro, così come i carri da guerra. La visita è avvenuta nel corso del viaggio di Xi in Egitto per i colloqui con al-Sisi volti a rafforzare i legami tra i due Paesi. Il primo viaggio di Xi in Medio Oriente dopo quattro anni arriva in un momento in cui i partner statunitensi nella regione stanno rivalutando le loro relazioni strategiche dopo mesi di conflitti che hanno interrotto gli scambi commerciali, scosso le economie e sollevato interrogativi sul ruolo a lungo termine di Washington