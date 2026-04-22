iPhone 18 Pro, anticipazioni su colori e fotocamera: le novità

Apple sarebbe pronta ad introdurre un sistema con apertura variabile per la fotocamera posteriore sui modelli Pro e Pro Max attesi a settembre. Un’altra indiscrezione suggerisce che potrebbe essere eliminato completamente il nero dalla gamma Pro, una scelta che, se confermata, rischierebbe di non incontrare il favore di una parte degli utenti

Nonostante il debutto ufficiale della gamma iPhone 18 sia ancora lontano, i rumors non si fermano. Dal colosso di Cupertino iniziano a filtrare i primi dettagli tecnici che delineano quella che potrebbe essere una delle evoluzioni più interessanti degli ultimi anni per i modelli di punta, il Pro e il Pro Max.

La svolta fotografica: arriva l'apertura variabile

La novità più rilevante riguarda il comparto fotografico. Secondo quanto riportato dalla testata coreana ETNews e rilanciato da MacRumors, Apple sarebbe pronta a implementare un sistema di apertura variabile per l'obiettivo principale. Si tratterebbe di un salto tecnologico storico per la linea iPhone: finora, infatti, gli smartphone della mela hanno sempre adottato obiettivi ad apertura fissa, dove il diaframma resta costantemente aperto. L'integrazione di un diaframma mobile permetterebbe di regolare meccanicamente la quantità di luce che colpisce il sensore. Questo significa poter gestire meglio le scene molto luminose (riducendo l'apertura) e ottenere prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, oltre a un controllo più naturale della profondità di campo (il cosiddetto effetto "bokeh").

Estetica e design: il ritorno del "Dark Cherry"

Oltre alla sostanza tecnica, i rumors si concentrano anche sull'estetica, da sempre elemento chiave del successo di Apple. Per l'iPhone 18 Pro si parla con insistenza di una nuova tonalità di punta: il "Dark Cherry". Questo rosso scuro, elegante e profondo, dovrebbe sostituire il Cosmic Orange, diventando il colore simbolo della generazione. Le altre opzioni in fase di test includerebbero un raffinato azzurro chiaro, un grigio scuro metallico e il classico argento. Tuttavia, la notizia che sta già dividendo i fan riguarda la possibile eliminazione definitiva della colorazione nera. Se confermata, questa scelta potrebbe scontentare una fetta di utenza affezionata ai toni più scuri e sobri, che già per i modelli precedenti aveva espresso una forte preferenza per il ritorno di un nero assoluto. Non resta che attendere i prossimi mesi per capire se questi test verranno confermati o se Apple deciderà di cambiare rotta all'ultimo momento.