John Ternus, Apple: “Vi svelo i segreti dei nuovi prodotti”

Daniele Semeraro

Intervista esclusiva di Sky TG24 a John Ternus, primissima linea della dirigenza Apple, Senior Vice President Hardware Engineering. Con Ternus - che abbiamo incontrato in occasione del lancio dei nuovi prodotti sul mercato italiano - abbiamo parlato dal punto di vista tecnico e ingegneristico delle novità che portano con sé i nuovi iPhone, gli Apple Watch, le AirPods Pro, di sostenibilità e riparabilità

