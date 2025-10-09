iPhone Air: super sottile e performante, con qualche rinuncia

Partiamo da un assunto: iPhone Air è un capolavoro di ingegneria. Con soli 5,6 millimetri di spessore è l’iPhone più leggero e sottile mai realizzato, la prima volta che si tiene tra le mani sembra quasi strano utilizzare un telefono così leggero. Leggerezza e sottigliezza che si accompagnano anche con resistenza: iPhone Air ha una cornice in titanio di grado 5 (l’80 per cento è riciclato) ed è rinforzato in modo da resistere alle piegature (Apple ha testato fino a 60 kili di potenza). Noi stessi ci siamo piegati e fatto movimenti mentre il telefono era in tasca sottoponendolo a molta pressione, senza curvare l’Air di un millimetro. La maggior parte della parte posteriore di iPhone Air è occupata dalla batteria (ne parleremo approfonditamente più avanti) mentre in alto, a rilievo, troviamo il cosiddetto “plateau” che contiene, oltre alla fotocamera, anche l’altoparlante e i chip di Apple. Anche questo a nostro avviso è un “capolavoro” ingegneristico: tutti i componenti chiave sono racchiusi nel plateau. E per la prima volta la porta USB-C, anch’essa realizzata in titanio, è stata stampata in 3D: in questo modo, ci hanno spiegato da Apple, è stata realizzata più piccola e più resistente, riducendo l’uso del materiale di oltre il 30 per cento. Per il resto troviamo, sui lati, il tasto Azione, e il tasto per il Controllo Fotocamera oltre ai pulsanti di accensione e per il controllo del volume. Il retro è protetto da Ceramic Shield per la prima volta: protegge sia il retro sia il pannello in rilievo, offrendo una resistenza agli urti migliorata. Presente, infine, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, con la possibilità di immersione fino a sei metri di profondità per mezz’ora. Quattro i colori disponibili: nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste.