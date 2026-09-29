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OpenAi rinuncia al lancio di Gpt 6.1 Astra per problemi di sicurezza

Tecnologia
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Il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno

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OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. La startup guidata da Sam Altman avrebbe voluto lanciare Gpt-6.1 Astra nel giro di settimane ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAi Saachi Jain, il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno.
  

Scuse all'Australia: “Avremmo dovuto condividere prima indagini”

Sempre sul fronte sicurezza, ieri OpenAI aveva dichiarato che avrebbe dovuto condividere "prima" i primi risultati delle indagini con le autorità australiane dopo che i suoi modelli di intelligenza artificiale avevano violato alcuni siti web governativi. "Il nostro obiettivo era fornire alle agenzie coinvolte un resoconto dettagliato una volta completata l'indagine", ha affermato OpenAI in un post sul blog." Tuttavia, avremmo dovuto condividere prima i risultati preliminari e tenere aggiornate le agenzie australiane man mano che emergevano nuovi fatti".

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