Milano Digital Week, programma e novità dell'edizione 2026

In programma fino al 4 ottobre, la settimana dedicata all'innovazione digitale prevede incontri, workshop ed eventi. Tema scelto per il 2026 è “La città generativa”, dedicato al rapporto tra innovazione, intelligenza artificiale e vita urbana. L'obiettivo è approfondire non solo il ruolo dell’AI nel rapporto tra città, cittadini e imprese, ma anche l'uso consapevole, sostenibile e inclusivo delle tecnologie

Milano torna a ospitare la Digital Week. In programma da oggi, 30 settembre, fino al 4 ottobre, la settimana dedicata all'innovazione digitale, giunta alla nona edizione, accoglie incontri, workshop ed eventi rivolti a cittadini, imprese e istituzioni. Tema scelto per il 2026 è “La città generativa”, dedicato al rapporto tra innovazione, intelligenza artificiale e vita urbana: una riflessione su una città capace di creare nuove connessioni, opportunità e forme di partecipazione attraverso il digitale, mantenendo centrale la componente umana. La Milano Digital Week si propone quindi di approfondire non solo il ruolo dell’AI nel rapporto tra città, cittadini, imprese e organizzazioni, ma anche l'utilizzo consapevole, sostenibile e inclusivo delle tecnologie.

Il programma dell'edizione 2026

Con un ricco programma di 181 eventi, distribuiti tra diverse giornate e location della città, la Digital Week milanese ruota attorno a sei temi centrali: Digitale per le imprese, Cittadinanza digitale, Smart City, Tecnologie, Cultura, arte e sport, Formazione e lavoro. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di confronto tra cittadini, imprese, istituzioni, università e centri di ricerca sui cambiamenti legati alla trasformazione digitale e sulle tecnologie che stanno modificando il modo di vivere e progettare la città. Tra le novità dell'edizione 2026, il ruolo dello Smart City Lab, che diventa l’hub centrale della manifestazione. Proprio qui prende avvio ufficialmente la Milano Design Week con la conferenza di apertura, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Lo Smart City Lab

Sempre all'interno dello Smart City Lab andranno in scena, tra gli altri, anche gli incontri “La città generativa: sfide e cambiamenti nell’era dell’AI”, in programma il 1°ottobre, e “La città aumentata: servizi intelligenti e infrastrutture digitali per la cittadinanza”, atteso il 2 ottobre. Ma non mancheranno anche eventi dedicati a creator, algoritmi e AI, mobilità a guida autonoma, comunicazione e trasformazione digitale. Accanto all’hub centrale ci sono i Knowledge Hub, spazi distribuiti sul territorio milanese che approfondiscono i temi della Digital Week attraverso le competenze dei singoli luoghi.

Gli eventi dedicati all'innovazione digitale

Come si racconta la città con i dati? A rispondere è l'evento "Raccontare la città con ‘Dati Milano'", in programma il 1° ottobre al Politecnico di Milano. L’incontro mostra come gli Open Data del Comune di Milano possano essere utilizzati con strumenti di intelligenza artificiale, dashboard interattive e applicazioni per raccontare e comprendere meglio la città. Oltre all'incontro, è previsto anche un confronto con il pubblico. Non mancherà poi "Creative Futures" che, in programma il 1° ottobre in via Scutari 3, ruota attorno alla creatività e all'intelligenza artificiale, tra talk e sessioni partecipative.

L'iniziativa per l'adozione dei cani

Tra le iniziative da non perdere troviamo anche “AdottaMi” che, in programma il 3 e 4 ottobre al Parco Sempione, a promuovere le adozioni di cani attraverso un approccio basato sulla compatibilità tra animale e futuro proprietario. Organizzata da Empethy insieme ad AreaCani Milano, l'iniziativa accoglie oltre 70 cani in cerca di casa, raccontando la loro storia, le abitudini e le esigenze. Creator, associazioni, veterinari ed educatori accompagneranno il pubblico nell’iniziativa.