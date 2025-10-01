Milano Digital Week: programma, eventi e novità dell'edizione 2025

Esplora tutte le offerte Sky
Cinque giorni di iniziative diffuse in tutta la città per scoprire come sta evolvendo il futuro del digitale e confrontarsi sulle innovazioni che riscrivono le intelligenze del domani. Questa VIII edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano con Tig - The Innovation Group ha per tema “Tutte le Intelligenze della città"

Dal 1° al 5 ottobre 2025 Milano si trasformerà in un grande laboratorio diffuso con la nuova edizione della Milano Digital Week. L’evento, dedicato all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alle nuove forme di intelligenza collettiva e urbana, avrà il suo cuore pulsante al MEET – Digital Culture Center, in piazza Oberdan, ma coinvolgerà numerosi spazi, università e centri culturali della città. Con oltre 120 eventi, 200 relatori e 150 aziende partecipanti, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia sul tema della trasformazione digitale.

Il tema di questa edizione

Saranno cinque giorni di incontri, workshop, eventi e plenarie diffusi in tutta la città con l’obiettivo di creare nuove opportunità di riflessione e confronto con esperti e professionisti del settore sui temi della digitalizzazione per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca. Questa VIII edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano con Tig - The Innovation Group ha per tema “Tutte le Intelligenze della città” e approfondirà il tema dell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale e dell’interazione tra l’uomo, le macchine e le altre intelligenze della città, con l’obiettivo di sfruttare realmente la tecnologia per migliorare la qualità della vita e del lavoro.

Spazi e appuntamenti

Il calendario degli eventi è ricco di incontri, workshop ed eventi che vedranno protagonisti i cittadini, i divulgatori, i leader dell’industria, gli esperti di tecnologia, i decisori della pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati al futuro del digitale. Per esplorare il ruolo del digitale nella società, gli eventi sono organizzati in sei macro aree: “Digitale e imprese”, “Cittadinanza digitale”, “Tecnologie” “Smart City”, “Cultura Arte e Sport”, “Formazione e Lavoro”. Molti degli appuntamenti, a partire dalla conferenza di apertura mercoledì 1 ottobre alle ore 11, si terranno nel nuovo Smart City Lab, uno spazio innovativo dedicato alla città intelligente (in via Ripamonti 88, Milano). Il programma è disponibile sul sito ufficiale della Milano Digital Week.

