Come l’intelligenza artificiale cambia il mondo dell’informazione

In che modo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo dell’informazione? La domanda è stata al centro di uno degli appuntamenti della Milano Digital Week . Esperti italiani e internazionali in un confronto moderato da Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 (GUARDA IL VIDEO IN ALTO).

Le esperienze italiane

Pier Paolo Bozzano (Content Innovation Lab Il Sole 24 Ore) e Marco lo Conte (giornalista e Social media editor de Il Sole 24 Ore) hanno spiegato invece come l’Intelligenza artificiale sia entrata nella redazione del Sole 24Ore, mentre Massimo Chiriatti, University Programs Leader @IBM Italia ha fatto una proiezione delle skill necessarie per lavorare con competenza in questo campo. Tra i contributi, anche quello di Ivana Bartoletti, esperta di privacy, autrice di "An Artificial Revolution: on Power, Politics and AI" e Visiting Policy Fellow all'Università di Oxford.