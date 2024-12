Apple Music Replay 2024, come scoprire le tue canzoni più ascoltate

A partire da oggi, in tutto il mondo, le persone abbonate a Apple Music possono accedere a un riepilogo del loro anno in musica, con informazioni dettagliate sui brani, gli artisti e gli album più ascoltati del 2024. Quest’anno è possibile accedere all’esperienza direttamente nell’app Musica, ottenere informazioni più approfondite sulle abitudini d’ascolto e condividere video animati dei propri highlight personali

Il mix Replay 2024 riunisce tutti i brani più ascoltati durante l’anno. Per riscoprire quelli del passato, basta scorrere la serie di mix Replay per ogni anno di abbonamento a Apple Music. E l’archivio di Replay aiuta a ritrovare i contenuti migliori dei mesi e degli anni passati.

Nuova esperienza Replay per artisti e artiste

Da quest’anno, anche gli artisti e le artiste possono celebrare il loro anno in musica e usare la funzione Replay disponibile nella dashboard di Apple Music for Artists per condividere informazioni sugli ascolti.

Le statistiche includono:

Minuti totali: i minuti totali che le persone abbonate a Apple Music hanno dedicato all’ascolto della loro musica nel 2024.

i minuti totali che le persone abbonate a Apple Music hanno dedicato all’ascolto della loro musica nel 2024. Ascoltatori totali: il numero totale di persone abbonate a Apple Music che hanno ascoltato la loro musica nel 2024.

il numero totale di persone abbonate a Apple Music che hanno ascoltato la loro musica nel 2024. Top città: le città in cui la loro musica è stata più ascoltata

le città in cui la loro musica è stata più ascoltata Top Shazam: il brano più identificato via Shazam durante l’anno.

Chi soddisfa i requisiti e ha un account Apple Music for Artists può accedere alle proprie informazioni di Replay. Inoltre può condividere video e immagini delle proprie statistiche scaricando contenuti disponibili nella web app Apple Music for Artist e in quella per dispositivi iOS.

Apple Music, per te

La nuova esperienza Replay 2024 offre una suite completa di funzioni pensate per chi usa Apple Music, fra cui playlist e stazioni personalizzate, playlist collaborative e Apple Music Sing.