Hyundai presenta Inster Cross, il nuovo city-suv elettrico

Pensato per chi è in cerca di un design ancor più deciso, Inster Cross si contraddistingue per elementi distintivi come paraurti con piastre protettive, passaruota in rilievo, cerchi in lega da 17 pollici e portapacchi. La produzione inizierà nei prossimi mesi, con l’arrivo sul mercato italiano previsto alla fine del primo trimestre del 2025