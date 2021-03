Milano DIgital Week, Sky Tg24 racconta "Pillole di vaccino"

Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24 e il professor Andrea Grignolio del San Raffaele e del Cnr raccontano come è nato l'approfondimento scientifico dedicato ai vaccini

In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra la storia evolutiva dei coronavirus e il salto di specie all’origine anche del Covid? Sono alcune delle domande a cui ha provato a rispondere – anche con l’aiuto della realtà virtuale – l’approfondimento targato Sky TG24: “Pillole di Vaccino”. Lo raccontano Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24 e il professor Andrea Grignolio del San Raffaele e del Cnr in questo incontro all'interno della Milano Digital Week (guarda il video in alto).

Una chiacchierata per spiegare come è nata l'idea dell'approfondimento e come è stato realizzato (GUARDA LO SPECIALE DEDICATO ALLA MILANO DIGITAL WEEK).