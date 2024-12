La lunga migrazione di una megattera, dal Sud America all'Africa

La star olimpica degli oceani è una megattera maschio che ha compiuto la migrazione più lunga della storia. Inizialmente è stata avvistata nei pressi della costa colombiana, in Sud America dunque, ma dopo una decina di anni la sua migrazione è arrivata fino a Zanzibar, in Sud Africa. Un viaggio insolito e straordinario di 13.000 km. Secondo Ted Cheeseman, biologo della Southern Cross University e co-fondatore di Happywhale: “La distanza percorsa era insolita, quasi il doppio della tipica migrazione, la balena si è ritrovata ben al di fuori del suo solito areale e gruppo di popolazione”. La scoperta è stata possibile grazie l’identificazione della pinna caudale della megattera, unica ed identificabile come un'impronta digitale.