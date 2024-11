New York, una balena spunta sotto il ponte di Brooklyn

Non capita tutti i giorni di vedere una megattera nelle acque di New York, ma questa volta è successo davvero. Un enorme cetaceo ha fatto la sua sorprendente apparizione nelle acque dell’East River, proprio sotto il maestoso ponte di Brooklyn, segnando la prima visita di questo genere in oltre due anni. "È molto più comune avvistarle nell’oceano – ha spiegato Danielle Brown, direttrice e ricercatrice presso Gotham Whale, un’organizzazione dedicata allo studio e alla salvaguardia delle balene – ma è estremamente raro che questi cetacei si spingano così vicino alla città." L’insolito avvistamento non si è limitato al ponte di Brooklyn: la megattera è stata vista anche tra Governor's Island e Red Hook, zone che distano circa 40 miglia dal loro habitat abituale vicino a Rockaway Beach.

L'insolito avvistamento

Secondo gli esperti, il grosso mammifero marino, che può raggiungere i 17 metri di lunghezza e un peso di oltre 30 tonnellate, potrebbe essersi avventurato fino a New York alla ricerca di cibo. In particolare, si ipotizza che sia stato attratto dalla presenza del menhaden, un tipo di pesce ricco di nutrienti che vive anche in acque basse, come quelle che caratterizzano l’area dell’East River. Questo avvistamento eccezionale non solo ha catturato l’attenzione di residenti e turisti, ma ha anche evidenziato l’importanza della conservazione della biodiversità marina e del miglioramento della qualità delle acque urbane, che stanno diventando sempre più ospitali per specie inaspettate come la megattera.