Canada, megattera impigliata tra le reti viene liberata in mare. VIDEO

Sono stati necessari quattro giorni e più di cinquanta corde tagliate per mettere in salvo una megattera rimasta imprigionata in un groviglio di corde al largo della costa della British Columbia, in Canada. La balenottera di undici metri sarebbe rimasta imprigionata nello stretto di Hecate dopo aver raccolto per mesi degli attrezzi da pesca sparsi in mare, secondo il coordinatore della Fisheries and Oceans del Paese. Senza l’intervento dell’equipaggio di soccorso, che l’ha liberata da un cumulo di galleggianti e lenze, il cetaceo avrebbe avuto il destino segnato.

Il precedente in Australia



Le megattere non sono nuove a questo tipo di rischi. Un episodio analogo è avvenuto lo scorso luglio in Australia, dove un altro esemplare simile, questa volta di 15 metri, è rimasto bloccato in una rete formata da più di 800 chili di corde. In quel caso, però, si era trattato di qualche giorno di agonia, mentre per la balenottera trovata in Canada i tempi sembrano essere stati molto più lunghi.