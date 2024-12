Missioni spaziali, lanciato Vega C con il satellite Sentinel-1C

Il lancio è avvenuto all'indomani del rinvio dovuto a un problema meccanico alla piattaforma di lancio. Il lanciatore, che torna a volare dopo due anni di fermo, porta in orbita il nuovo satellite del programma Copernicus di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea per il monitoraggio del pianeta ascolta articolo

Lanciato il razzo Vega C dal centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese. A bordo il satellite Sentinel-1C, la nuova sentinella del pianeta del programma Copernicus gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Importante il ruolo dell'Italia con l'Agenzia Spaziale Italiana e con Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) e Avio. Italiana la tecnologia alla base di Sentinel-1C, con il radar ad apertura sintetica in grando rilevare immagini giorno e notte e in ogni condizione meteo.

Il decollo Il decollo è avvenuto alle 22:20 di oggi (ora italiana) dallo spazioporto di Kourou. Il lancio sarebbe dovuto avvenire nella giornata di ieri, ma a due ore dal decollo è stato annunciato ufficialmente che "a causa di un problema meccanico che impedisce l'apertura delle porte mobili, la sequenza di lancio è stata interrotta". Ancora prima era stato annunciato che il lancio della missione VV25 sarebbe stato posticipato di un giorno per effettuare ulteriori controlli prima del decollo, pur non specificandone la causa.

La missione La missione di Vega C è particolarmente attesa: il lanciatore, che torna a volare dopo due anni di fermo, porta in orbita il nuovo satellite del programma Copernicus di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea per il monitoraggio del pianeta. "Questa è una missione molto importante per noi perché segna il ritorno di due campioni dello spazio: il razzo Vega C, sviluppato dall'azienda Avio, e Sentinel-1C, un satellite molto importante per il programma Copernicus per l'osservazione della Terra", ha detto Nuno Miranda, responsabile della missione Sentinel-1C per l'Agenzia spaziale europea.

Sentinel-1C Sentinel-1C è la più attesa e per questo forse la più importante delle sentinelle spaziali nell'ambito del programma europeo Copernicus: lo ha detto Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. a proposito della missione appena lanciata con successo dal centro spaziale europeo di Kourou con il razzo Vega C. "Tutte le missioni di Copernicus sono importanti - ha detto Cheli - ma la messa in orbita di Sentinel-1C è particolarmente importante perché tutte le sentinelle lavorano in coppia, ma in questo caso ne avevamo operativa solo una da circa due anni a causa di un problema su Sentinel-1B". Per questo, ha aggiunto, "avevamo dovuto supplire a questa mancanza usando i dati da altri satelliti di partner istituzionali o commerciali. Sentinel1-C decisamente era la più attesa". A settembre 2025 è previsto anche il lancio di Sentinel-1D, pensata per sostituire la Sentinel-1A lanciata nel 2016 e continuare così a garantire osservazioni radar per i prossimi anni.