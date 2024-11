SpaceX, lanciato razzo Starship alla presenza di Trump ed Elon Musk

Il razzo, il più grande mai costruito fino ad oggi, è atterrato nell'Oceano Indiano intorno alle 17:00 ora locale (23:00 GMT), un'ora dopo il suo lancio da Starbase, la base situata a Boca Chica, vicino al confine con il Messico. L'astronave è atterrata intatta, nonostante avesse perso parte del materiale protettivo che ricopriva il razzo durante la discesa.

La missione

A differenza del quinto lancio, questa volta gli ingegneri di SpaceX hanno deciso di non tentare di recuperare il razzo booster della nave - noto in inglese come "Super Heavy" - ma piuttosto di lanciarlo nel Golfo del Messico. Gli ingegneri dell'azienda non hanno ancora spiegato perchè si sia decisa questa differenza tra questo lancio e quello precedente, e nelle immagini trasmesse in diretta si è osservato come il propellente cadesse lentamente sull'oceano, provocando una nuvola di fumo quando colpiva l'acqua. Nella quinta missione di prova, effettuata il 13 ottobre, il "Super Pesante" è stato catturato su una piattaforma, con l'aiuto di una gru chiamata "bacchette" per facilitarne la discesa.

Lobiettivo

L'astronave vuole diventare il primo servizio privato a raggiungere la Luna e Marte e stabilire presenze e colonie permanenti su quei pianeti, una visione considerata realizzabile da Musk. Se le certificazioni della NASA verranno ottenute, Starship farà parte della missione Artemis III, la prima in più di mezzo secolo che riporterà un equipaggio sulla superficie lunare e che è prevista per il 2026.

Gli ambientalisti

Diversi gruppi ambientalisti hanno criticato i lanci della Starship da Bocachica, così come l'attività di SpaceX nella regione, data la vicinanza a un parco nazionale e rifugio faunistico dove vivono diverse specie in via di estinzione. Nel luglio di quest'anno, una manciata di organizzazioni ambientaliste ha chiesto al governo federale di vietare i lanci di razzi SpaceX e ha accusato le agenzie federali di non aver valutato adeguatamente l'impatto ambientale dell'azienda di Musk. Il miliardario, che ha dato sostegno finanziario e politico alla candidatura del futuro presidente Trump, si è posizionato contro le agenzie di regolamentazione del governo e guiderà un'iniziativa - commissionata dal repubblicano - per porre fine alla "burocrazia" federale

Conflitti d'interessi

I rappresentanti dell'azienda hanno citato criteri tecnici non soddisfatti, smorzando il trionfo di un evento a cui hanno partecipato una serie di figure del mondo Trump. La decisione di Trump di recarsi nella casa di Musk è stato l'ultimo segno del crescente legame tra il duo miliardario, che ha sollevato interrogativi su possibili conflitti di interessi dati i lucrosi contratti di SpaceX con la NASA e il Pentagono.