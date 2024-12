Bologna Tech Week 2024: programma, date ed eventi

"Torniamo quest'anno a realizzare la manifestazione con e per il territorio, coinvolgendo, attraverso la call for events, gli attori che oggi trainano lo sviluppo innovativo, digitale e sociale di Bologna e della Regione", ha spiegato Cosmano Lombardo, fondatore e ceo di Search On Media Group e ideatore di Bologna Tech Week e Wmf. "Saranno molteplici i temi affrontati proprio grazie al coinvolgimento dei partner tra i quali il Forum delle Transizioni Giuste, Cte Cobo Expo, con l'esposizione di startup innovative e Wmf innovation Week, che coinvolgerà speaker ed esperti dall'estero in tavole rotonde sui temi dell'imprenditorialità innovativa".

Gli eventi da non perdere



A dare il via alla programmazione di Bologna Tech Week sarà la seconda edizione del Forum dell’Alleanza per le Transizioni Giuste (4-7 dicembre), un’occasione per discutere di politiche sostenibili e modelli partecipativi.

Tornano, inoltre, a far parte della Bologna Tech Week anche due eventi storici di casa Search On dedicati alla formazione per i professionisti e professioniste del digitale. Social Media Strategies, l’evento per i professionisti dei Social media e del Web marketing, si terrà il 10 e 11 dicembre. Il programma formativo affronterà argomenti cruciali come Artificial intelligence, Content marketing, TikTok, Linkedin, Instagram, Advertising web analytics; mentre la Sala Plenaria ospiterà speech di visione su tematiche di attualità, come l'impatto dell'Intelligenza artificiale nei social media e nell'ambito della creatività professionale. L’11 e 12 dicembre, sarà la volta di Search Marketing Connect, l’evento avanzato per i professionisti del digital marketing, con un focus sull’impatto rivoluzionario dell'Intelligenza Artificiale nel settore. Per i partecipanti è stato creato un percorso formativo approfondito che esplora tutti gli aspetti del Digital marketing influenzati dall’Ia, con 18 interventi di alto livello che tracceranno i nuovi orizzonti di Seo, Content Marketing, Analytics, E-commerce e MarTech.



Altre iniziative



Parallelamente ai due storici eventi di Search On, si terrà dal 10 al 12 dicembre a Palazzo Re Enzo Cte Cobo Expo, un’iniziativa aperta e gratuita che celebra i primi due anni della Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna. L’evento offrirà opportunità di networking e scambio tra startup, Pmi, stakeholder e partner, promuovendo il dialogo sull’innovazione tecnologica in ambito industry 4.0, Servizi urbani innovativi e Industrie Culturali Creative. Il programma include il Demo Day del Cobo Accelerator il 10 dicembre, con presentazioni dedicate alle startup, e il Cobo Power Up l’11 dicembre, con esposizioni dei progetti innovativi. Il 12 dicembre, inoltre, è previsto un programma dedicato all'analisi del contesto normativo e competitivo e all'incontro di una selezione di startup con investitori e imprenditori del territorio. In concomitanza con la Bologna Tech Week, dal 4 al 9 dicembre si svolgerà online la Wmf Innovation Week, con un fitto programma incentrato su tematiche cruciali come l'Intelligenza artificiale, l'impatto sociale e ambientale e l'Open Innovation.



