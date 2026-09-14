Revolut, se la truffa arriva da un vero dominio governativo

La fintech britannica ha consegnato informazioni sensibili in risposta a richieste fraudolente inviate attraverso il dominio email autentico di un’agenzia governativa. Coinvolto un numero “molto limitato” di utenti, sostiene il gruppo, ma fra i dati finiti nelle mani di soggetti non autorizzati potrebbero esserci documenti d’identità, selfie di verifica, estratti conto e cronologie delle transazioni. La società assicura: sistemi e fondi non sono stati compromessi