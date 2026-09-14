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Tecnologia

Revolut, se la truffa arriva da un vero dominio governativo

Simone Cosimi

Simone Cosimi

La fintech britannica ha consegnato informazioni sensibili in risposta a richieste fraudolente inviate attraverso il dominio email autentico di un’agenzia governativa. Coinvolto un numero “molto limitato” di utenti, sostiene il gruppo, ma fra i dati finiti nelle mani di soggetti non autorizzati potrebbero esserci documenti d’identità, selfie di verifica, estratti conto e cronologie delle transazioni. La società assicura: sistemi e fondi non sono stati compromessi

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