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Sam Altman (OpenAI): "Mondo deve accettare eventi negativi in cambio dei benefici dell'AI"

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Lo afferma l'amministratore delegato di OpenAI in un'intervista a Decoded, durante la quale ha messo l'accento sulla sua "notevole divergenza di vedute" rispetto al numero uno di Anthropic Dario Amodei

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"Il mondo deve accettare alcuni eventi negativi in cambio dei benefici offerti" dall'Intelligenza artificiale. Lo afferma l'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman in un'intervista a Decoded, durante la quale ha messo l'accento sulla sua "notevole divergenza di vedute" rispetto al numero uno di Anthropic Dario Amodei. 

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