Nuova truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. A segnalarla è stato il Ministero della Salute, parlando di una nuova campagna di phishing che, utilizzando indebitamente il nome del Ministero stesso, invita gli utenti a rinnovare la propria tessera sanitaria attraverso email e sms. L'obiettivo della truffa, come precisa il dicastero, è quello di “sottrarre dati personali e sensibili”.