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Truffa su rinnovo tessera sanitaria, l'avviso del Ministero della Salute: come difendersi

Cronaca
Ministero della Salute

Una nuova campagna di phishing utilizza indebitamente il nome del Ministero della Salute, invitando gli utenti a rinnovare la propria tessera sanitaria attraverso link a siti web falsi. Ecco come difendersi

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Nuova truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. A segnalarla è stato il Ministero della Salute, parlando di una nuova campagna di phishing che, utilizzando indebitamente il nome del Ministero stesso, invita gli utenti a rinnovare la propria tessera sanitaria attraverso email e sms. L'obiettivo della truffa, come precisa il dicastero, è quello di “sottrarre dati personali e sensibili”.  

Come funziona la truffa

Ma come funziona nello specifico? Come sottolinea il Ministero, l'utente riceve un link fraudolento che lo invita a procedere per rinnovare la tessera sanitaria. L'indirizzo, però, rimanda a un sito web falso, molto simile alla piattaforma istituzionale del Ministero della Salute, all'interno del quale viene richiesta la compilazione di un modulo contenente dati sensibili, personali e di pagamento. Informazioni che possono “essere utilizzate per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente”.

Come difendersi

Ma come possiamo difenderci dalle campagne di phishing? Come si legge sul sito ufficiale del dicastero, il Ministero della Salute “non invia comunicazioni con link per il rinnovo della tessera sanitaria né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali”. Per questo, gli utenti non dovrebbero mai cliccare su link contenuti nelle comunicazioni sospette, né fornire dati personali, sensibili o di pagamento.  

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