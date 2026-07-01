Ma anche i biglietti aerei e le auto a noleggio sono oggetto di truffe. Sempre grazie all’IA, vengono diffusi - soprattutto attraverso i social media - messaggi sempre più credibili dove si propongono al pubblico biglietti aerei per mete esotiche a prezzi stracciati o auto a noleggio a tariffe estremamente convenienti. In questi casi, per spingere gli utenti ad acquistare subito i biglietti e fermare l’auto a noleggio, si utilizzano formule che fanno credere che l’offerta sia a tempo e scada magari dopo pochi minuti, o che siano rimasti solo pochi biglietti a quella tariffa scontata. Si punta, in sostanza, sulla fretta del consumatore, per impedire che ci sia una valutazione più attenta della proposta.