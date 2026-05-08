Truffe, arriva la guida che aiuta gli anziani a difendersi

La guida nasce come risposta concreta a un fenomeno che non è solo un problema di criminalità, ma un indicatore di profonde fragilità sociali, come la solitudine e il divario digitale. Per rendere più facile la comprensione dei pericoli, nella guida sono contenute undici storie nate da altrettanti casi che hanno coinvolto persone comuni. “Difendersi dalle truffe non è solo un atto individuale, ma una forma di giustizia e inclusione sociale”, dichiarano i promotori nella premessa del manuale. “L’obiettivo è promuovere un approccio di comunità, trasformando la prevenzione in una priorità di politica pubblica e welfare”.

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