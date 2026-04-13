Milano, Tari: la nuova truffa via sms. Come difendersi

I messaggi invitano a contattare un numero a pagamento, non riconducibile agli enti locali. Le amministrazioni avvertono che si tratta di un phishing e invitano a ignorare gli Sms e rivolgersi solo ai canali ufficiali ascolta articolo

Negli ultimi giorni diversi residenti della Città metropolitana di Milano hanno segnalato la ricezione di Sms ingannevoli riguardanti presunte irregolarità nei pagamenti della Tari, la tassa dei rifiuti. I messaggi, molto simili tra loro, riportano la frase: "La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti". Un invito che, in realtà, nasconde un raggiro ben strutturato.

Il chiaramento dei Comuni: "Comunicazioni flase, è phishing" Il sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo, ha precisato che l'amministrazione è totalmente estranea all'invito di tali Sms, confermandone la natura fraudolenta. "Si tratta di un classico tentativo di phishing tramite Sms. Il numero indicato, a tariffazione speciale, può comportare costi elevati per chi chiama ed è spesso utilizzato anche per sottrarre dati sensibili o indurre a effettuare pagamenti non dovuti".

Come riconoscere le comunicazioni ufficiali Le amministrazioni ricordano che ogni comunicazione relativa ai tributi avviene esclusivamente tramite canali istituzionali come posta ordinaria, Pec, sito web e profili social ufficiali e mai attraverso richieste urgenti di contatto verso numeri a pagamento o non riconducibili all'ente.

Cosa fare in caso di Sms sospetti Il consiglio è semplice e immediato: ignorare il messaggio, non rispondere, non chiamare il numero indicato, non fornire dati personali, codici fiscali, Iban o password. Per qualsiasi verifica sulla propria posizione tributaria è sempre necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi del Comune o consultare i canali ufficiali.