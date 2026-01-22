Introduzione
Nelle ultime settimane sono tantissime le segnalazioni ricevute dall'Unione Nazionale Consumatori per frodi sempre più insidiose. I raggiri non solo aumentano di numero, ma diventano anche più elaborati e difficili da riconoscere. Ecco cosa sapere sulle truffe più comuni
Quello che devi sapere
Le truffe dei call center
Il primato spetta alle frodi orchestrate tramite call center, che continuano a tempestare i cittadini nonostante l’introduzione dei filtri anti-spoofing. Le chiamate indesiderate non sono diminuite e, in molti casi, provengono da operatori che spingono per far accettare contratti mai richiesti. Non mancano nemmeno i casi in cui chi chiama si presenta sotto mentite spoglie: finti operatori dell’attuale fornitore, sedicenti rappresentanti di associazioni dei consumatori o addirittura presunti conoscenti che parlano per conto di parenti in difficoltà. Con le tecnologie di intelligenza artificiale è ormai possibile imitare perfettamente la voce di chiunque, rendendo questi raggiri ancora più credibili. In questi casi per proteggersi è preferibile agire in questo modo:
- Rifiutare qualsiasi cambio di fornitore proposto per telefono o porta a porta;
- Riattaccare immediatamente se qualcuno propone contratti luce o gas;
- Non comunicare mai dati personali o codici presenti in bolletta (POD, PDR, codice fiscale, coordinate bancarie).
Quando l’IA crea identità false
Una delle frodi più insidiose del momento sfrutta l’intelligenza artificiale per creare una realtà completamente simulata. Tutto parte da messaggi o inserzioni sui social che promettono rendimenti elevati grazie a presunti intermediari finanziari. La vittima viene poi inserita in gruppi WhatsApp o Telegram apparentemente popolati da investitori reali che discutono, condividono profitti e si danno consigli. In realtà sono profili automatizzati, programmati per rafforzare la credibilità dello schema. Dopo aver guadagnato fiducia, i truffatori spingono a scaricare app presenti anche negli store ufficiali, che mostrano guadagni virtuali inesistenti. Quando la persona versa denaro tramite bonifico, i fondi vengono subito spostati su conti intermedi per renderli irrintracciabili. Nel frattempo, i documenti inviati per “l’iscrizione” possono essere riutilizzati per estorsioni o nuove frodi. Per evitare problemi in questi casi è preferibile:
- Diffidare sempre da chi promette profitti rapidi e sicuri;
- Controllare sul sito Consob se l’operatore è autorizzato;
- Non inviare mai documenti o denaro senza verifiche approfondite.
QR code truccati: il pagamento finisce nel conto sbagliato
Sempre più servizi invitano a scansionare un QR code per consultare menù, pagare il parcheggio o saldare il conto al ristorante. Proprio per questo i criminali hanno iniziato a sostituire i codici autentici con adesivi contraffatti che rimandano a siti controllati da loro. Il risultato è che i pagamenti finiscono su conti dei truffatori o che vengono sottratti dati finanziari sensibili. Per evitare problemi in questi casi è preferibile:
- Esaminare visivamente il QR code prima di scansionarlo;
- Evitare pagamenti via QR in luoghi pubblici;
- Verificare sempre l’indirizzo web prima di inserire dati personali o bancari.
Lo squillo-trappola: le “ping call” che svuotano il credito
Tra le pratiche più odiose c’è quella delle cosiddette ping call: brevi squilli provenienti da numeri esteri o con prefissi insoliti che si interrompono subito. Il meccanismo è semplice: spingere chi riceve la chiamata a richiamare per curiosità o preoccupazione. Richiamando, ci si collega a numeri a tariffazione speciale estremamente costosi. Dall’altra parte possono partire messaggi registrati o lunghi silenzi che servono solo a far aumentare l’importo addebitato. In molti casi questa tecnica è usata anche da call center che, non avendo operatori disponibili, lasciano squillare a vuoto gli utenti, facendoli poi pagare se richiamano. Anche in questi casi ci sono delle buone pratiche a disposizione dei consumatori che prevedono di:
- Non richiamare mai numeri sconosciuti dopo uno squillo;
- Bloccare i prefissi sospetti;
- Segnalare l’accaduto alla Polizia Postale se si è già caduti nel tranello.
Necessario prestare attenzione
A questo proposito, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sottolinea come il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguardi tutti e non vada sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti”. I truffatori spesso fanno leva sulla buona fede delle persone e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime.
Mai avere fretta
Come sottolinea sempre il Mimit, molto spesso le truffe fanno leva sul senso di urgenza e sull’invito ad agire immediatamente. Ad esempio, la comunicazione avverte di un servizio in scadenza, di un pagamento non andato a buon fine o della possibilità che un conto corrente venga bloccato e invita ad agire in fretta o addirittura immediatamente. In qualsiasi contesto regolare si ha sempre a disposizione del tempo per effettuare il rinnovo di un servizio o per intervenire su un’operazione di pagamento. Perciò non agire d’impulso e prenditi il tempo necessario per verificare, ad esempio attraverso una telefonata all’azienda che ti fornisce il servizio o un controllo alla tua area riservata, la veridicità della comunicazione.
Verificare le pagine web dove si effettuano gli acquisti
Quando si fanno acquisti su alcune pagine web è sempre bene fare attenzione alla presenza di alcuni elementi di base, come ad esempio: l’indirizzo “https”, la presenza del lucchetto nella barra di indirizzo (che indica che il sito è protetto da sistemi di sicurezza internazionali) e dei dati del venditore, come il numero di Partita IVA, la sede legale della società, i recapiti per il contatto, le condizioni generali di vendita, o un sistema di pagamento sicuro che riporti chiaramente i costi di spedizione. Ricorda inoltre che, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, puoi verificare i dati fiscali riportati nella pagina web.
