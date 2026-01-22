A questo proposito, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sottolinea come il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguardi tutti e non vada sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti”. I truffatori spesso fanno leva sulla buona fede delle persone e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime.