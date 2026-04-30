Roma, truffa anziana per oltre 100mila euro: finto agente arrestato

Il truffatore ha raggirato un'anziana di 90 anni riuscendo a portarle via denaro e gioielli per oltre 100mila euro. L'uomo, originario dell'hinterland partenopeo e già detenuto nel carcere di Regina Coeli per reati analoghi, è stato arrestato dalla polizia e adesso dovrà rispondere del reato di truffa aggravata in concorso

Le ha fatto credere che la sua auto fosse stata utilizzata per una rapina. Con questo stratagemma un finto agente ha raggirato un'anziana di 90 anni, a Roma, portandole via denaro e gioielli per oltre 100mila euro. L'uomo, originario dell'hinterland partenopeo e già detenuto nel carcere di Regina Coeli per reati analoghi, è stato arrestato dalla polizia e adesso dovrà rispondere del reato di truffa aggravata in concorso.

L'obbligo di dimora

Nei suoi confronti, il gip del Tribunale di Roma, al termine di un'indagine coordinata dai pm del Dipartimento criminalità diffusa e grave, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora proprio nel Comune di Napoli, aggravata dalla prescrizione della permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne.