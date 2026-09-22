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Apple Music Hall, a Londra un nuovo spazio per la musica live

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Nel cuore della Battersea Power Station nasce una sala da 600 posti che unisce performance live, registrazione in Spatial Audio e produzione video professionale

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Apple ha annunciato l’apertura di Apple Music Hall, una nuova “venue” dedicata alla musica dal vivo situata all’interno della storica Battersea Power Station di Londra, dove si trova - tra l’altro - il quartier generale londinese del gigante di Cupertino. Pensata per rafforzare il legame tra artisti e pubblico, la struttura ospiterà concerti dal formato intimo ma supportati da tecnologie di produzione di livello professionale. Secondo Apple, il progetto rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’azienda verso il mondo musicale, offrendo agli artisti nuove opportunità per esibirsi e creare contenuti destinati a una platea globale.

Un’esperienza live immersiva

Con una capienza di 600 persone, Apple Music Hall è stata progettata per coniugare vicinanza tra performer e pubblico con infrastrutture tipiche degli spettacoli di grandi dimensioni. Il palco, largo circa 12 metri, può essere riconfigurato in diverse modalità, mentre un sistema audio spaziale composto da 48 diffusori distribuiti nella sala permette di vivere le esibizioni in modo immersivo. La struttura integra inoltre studi di registrazione e mixaggio professionali, consentendo agli artisti di trasformare ogni concerto in una registrazione in Spatial Audio, accompagnata da un mix pronto per la trasmissione e da contenuti video multicamera. Le performance saranno anche trasmesse in livestreaming a livello globale.

Debuttano anche i nuovi studi di Apple Music Radio

Contestualmente all’apertura dell’Apple Music Hall, Apple ha inaugurato nuovi studi londinesi per Apple Music Radio, sempre all’interno della Battersea Power Station. Da questa sede verranno trasmessi in diretta tutti i programmi basati nel Regno Unito.

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