Copilot diventa una piattaforma: arrivano Home, Code e Autopilot

Microsoft ridisegna il suo assistente I.A. trasformandolo in un ambiente di lavoro completo: non solo chat e produttività, ma sviluppo di applicazioni, automazione e agenti autonomi che operano in modo continuativo

Microsoft ha annunciato una profonda evoluzione di Copilot, che da assistente conversazionale punta a diventare il centro operativo del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. La nuova esperienza ruoterà attorno a tre pilastri: Home, il punto di accesso unico che integra chat, collaborazione e strumenti di produttività; Code, che permette anche ai non sviluppatori di creare applicazioni e automazioni utilizzando il linguaggio naturale; Autopilot, agente “persistente”, capace di svolgere attività in autonomia, monitorare progetti e portare avanti processi senza attendere istruzioni continue dall'utente.

Un’evoluzione soprattutto per il mondo del lavoro

La novità più significativa riguarda probabilmente il concetto stesso di lavoro digitale. Per Microsoft l'obiettivo, più che offrire singoli strumenti separati, è quello di creare un sistema in grado di comprendere il contesto aziendale e scegliere autonomamente la modalità migliore per portare a termine un'attività. Home integra direttamente Word, Excel e PowerPoint all'interno di Copilot, mentre Code introduce una nuova categoria di "micro-soluzioni" realizzabili da chiunque senza competenze tecniche avanzate. L'azienda descrive questa evoluzione come un passaggio paragonabile a quello che negli anni Ottanta portò dai processi cartacei ai software di produttività moderni.

“Un nuovo sistema operativo del lavoro”

La novità principale però riguarda, come sempre in questo periodo, il mondo degli agenti AI. Con Autopilot, Microsoft immagina una sorta di “collaboratori digitali” dotati di memoria, identità e spazio di lavoro propri, capaci di partecipare ai flussi aziendali all'interno di Teams, Outlook e Microsoft 365. Come spiega il Ceo, Satya Nadella, l’idea è quella di costruire un nuovo "sistema operativo del lavoro", in cui esseri umani e intelligenza artificiale collaborino in modo continuo. Una visione che punta a spostare il dibattito dall'I.A. come semplice strumento alla sua integrazione strutturale nei processi organizzativi, mantenendo al tempo stesso controllo, governance e sicurezza dei dati aziendali.