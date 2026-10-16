L'iniziativa, che sarà operativa entro la fine del mese, permetterà all'intelligenza artificiale di fornire indicazioni precise sulle modalità di voto e aggiornamenti in tempo reale sui risultati elettorali, riducendo il rischio di dati obsoleti
Anthropic integrerà nel chatbot Claude le informazioni elettorali ufficiali della no-profit Democracy Works, con l'obiettivo di guidare gli elettori statunitensi in vista delle prossime elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'iniziativa, che sarà operativa entro la fine del mese, permetterà all'intelligenza artificiale di fornire indicazioni precise sulle modalità di voto e aggiornamenti in tempo reale sui risultati elettorali, riducendo il rischio di dati obsoleti.
Informazioni certificate contro i limiti dell'IA
La svolta risponde a un problema strutturale dei modelli di linguaggio. Di norma, quando un utente domanda a un chatbot dove votare o quali documenti presentare, l'IA attinge a conoscenze generali che rischiano di essere incomplete. Grazie a questa partnership, Claude interrogherà direttamente il database di Democracy Works, che raccoglie e certifica i dati ufficiali provenienti dalle autorità elettorali statali e locali.
Il peso della politica nelle chat degli utenti
L'operazione si basa su un trend in forte crescita analizzato direttamente dall'azienda attraverso uno studio condotto su 250mila interazioni negli Stati Uniti. I dati mostrano che le conversazioni totali su Claude.ai riguardanti temi politici, politiche pubbliche o questioni sociali si attestano al 5,75%. Lo 0,51% dei dialoghi si concentra specificamente su elezioni e procedure di voto, un dato che Anthropic prevede in netta ascesa con l'approssimarsi del giorno elettorale. Al contrario, le richieste dirette su chi o come votare restano una quota del tutto marginale, pari appena allo 0,01% del totale.