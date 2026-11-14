Proseguono le indagini sul giallo della ricina di Pietracatella. Nella giornata di sabato è stato convocato in questura a Campobasso il marito di un’amica di vecchia data di Gianni Di Vita. L'uomo è un tecnico di laboratorio che lavora all'Istituto Agrario di Riccia (Campobasso). La scuola è tra quelle perquisite dalla polizia nelle settimane scorse. Altri interrogatori di persone informate dei fatti sono in programma la prossima settimana.

Accertamenti irripetibili a Berlino

Giovedì prossimo, 19 novembre, a Berlino si terranno nuovi accertamenti irripetibili. Sotto esame alcune impronte e tracce biologiche rilevate su una serie di reperti prelevati lo scorso 30 luglio nella casa dove vivevano Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina a dicembre scorso 2025. Uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si recheranno al Robert Cock Institute per acquisire sui campioni "impronte latenti e tracce biologiche presenti". Nel dettaglio i campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. La Procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, sono state avvisate e potranno eventualmente intervenire alle operazioni.