Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte avvelenate con la ricina a dicembre 2025. Convocato in questura a Campobasso un tecnico di laboratorio, amico dei Di Vita
Proseguono le indagini sul giallo della ricina di Pietracatella. Nella giornata di sabato è stato convocato in questura a Campobasso il marito di un’amica di vecchia data di Gianni Di Vita. L'uomo è un tecnico di laboratorio che lavora all'Istituto Agrario di Riccia (Campobasso). La scuola è tra quelle perquisite dalla polizia nelle settimane scorse. Altri interrogatori di persone informate dei fatti sono in programma la prossima settimana.
Le indagini vanno avanti da quasi un anno
L'inchiesta sul caso delle due donne, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte avvelenate con la ricina a dicembre 2025, va avanti contro ignoti relativamente al reato di duplice omicidio premeditato, mentre cinque medici restano indagati per omicidio colposo.
Approfondimento
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Accertamenti irripetibili a Berlino
Giovedì prossimo, 19 novembre, a Berlino si terranno nuovi accertamenti irripetibili. Sotto esame alcune impronte e tracce biologiche rilevate su una serie di reperti prelevati lo scorso 30 luglio nella casa dove vivevano Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi, morte avvelenate con la ricina a dicembre scorso 2025. Uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si recheranno al Robert Cock Institute per acquisire sui campioni "impronte latenti e tracce biologiche presenti". Nel dettaglio i campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. La Procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, sono state avvisate e potranno eventualmente intervenire alle operazioni.