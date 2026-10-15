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Lo speciale sul caso della ricina a Campobasso
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Giallo Pietracatella, perquisizione nella scuola delle figlie di Di Vita

Cronaca
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Prosegue la caccia alle tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola per fare luce sul giallo di Pietracatella. Oggi è partita la perquisizione nella scuola delle figlie di Di Vita. Sono finora circa 200 i pc considerati dagli investigatori nel liceo dove insegna un'amica di Gianni Di Vita. Domani previste perquisizioni nel liceo dove insegna una cugina dell'uomo

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E’ iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco sono al liceo Classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Anche oggi è presente il tecnico della società che gestisce il sistema informatico dell’istituto.  Il liceo Classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.

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Domani perquisizioni nel liceo dove insegna una cugina di Di Vita

Così come già accaduto ieri all'istituto Agrario dello stesso paese, dove lavora il marito della professoressa, non è stato necessario ispezionare i singoli computer presenti nella scuola (21 in tutto), ma è stato possibile acquisire i dati del server centrale nel quale confluiscono le attività di tutti i pc. Le perquisizioni, dopo essere state effettuate nel liceo Classico di Campobasso, frequentato fino allo scorso anno scolastico da Sara e da sua sorella Alice, proseguiranno domani, venerdì 16 ottobre,  al liceo delle Scienze Umane di Casacalenda, dove insegna una cugina di Gianni Di Vita. Per conoscere i contenuti dei dati dei computer delle scuole acquisiti a Riccia servirà tempo. Per ora si è proceduto solo a copiare informazioni che saranno analizzate poi da esperti incaricati dalla Procura di Larino. In tutto sono circa 200 i pc considerati dagli investigatori.

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