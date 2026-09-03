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Cronaca

Il giallo della ricina, cosa sappiamo della morte di Antonella e Sara

Piero Ancona

Piero Ancona
©Ansa

Dalla cena del 23 dicembre, alle analisi del centro Maugeri che individuano la tossina, fino all’arrivo in Italia degli specialisti tedeschi che potrebbero accertare il “vettore”. Abbiamo ripercorso cosa sappiamo e cosa ancora non è chiaro del giallo di Campobasso

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