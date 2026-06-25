Milano, treno bloccato con 300 passeggeri e senza aria condizionata

Sul sito di Rfi si segnalano rallentamenti della circolazione nel nodo di Lambrate per accertamenti alla linea elettrica, con l'intervento dei tecnici già in corso. Sul posto vigili del fuoco, Polfer, polizia locale, 118 e Protezione civile, che distribuisce acqua: non risultano criticità particolari
È in corso il trasbordo su un altro convoglio di circa 300 passeggeri rimasti bloccati su un treno fermo a Milano, all'altezza di piazza Sure Raul, senza aria condizionata. Sul posto operano vigili del fuoco, Polfer, polizia locale e 118 per eventuali emergenze legate al caldo. Non si registrano, al momento, situazioni di particolare criticità.
La Protezione civile comunale è impegnata nella distribuzione di acqua ai passeggeri. Sul sito di Rfi si legge che "dalle ore 15:30 nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica. È in corso l'intervento dei tecnici e sono previsti rallentamenti fino a 30 minuti, con aggiornamenti nelle prossime ore". Trenord segnala ritardi medi di 40 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni.