Milano, treno bloccato con 300 passeggeri e senza aria condizionata

È in corso il trasbordo su un altro convoglio di circa 300 passeggeri rimasti bloccati su un treno fermo a Milano, all'altezza di piazza Sure Raul, senza aria condizionata. Sul posto operano vigili del fuoco, Polfer, polizia locale e 118 per eventuali emergenze legate al caldo. Non si registrano, al momento, situazioni di particolare criticità.

La Protezione civile comunale è impegnata nella distribuzione di acqua ai passeggeri. Sul sito di Rfi si legge che "dalle ore 15:30 nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica. È in corso l'intervento dei tecnici e sono previsti rallentamenti fino a 30 minuti, con aggiornamenti nelle prossime ore". Trenord segnala ritardi medi di 40 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni.