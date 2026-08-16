Una perturbazione dal Centro Europa porta instabilità sull'Italia. Da domani, lunedì 17 agosto, previste piogge e temporali al Nord e sul versante adriatico. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 13 regioni. Poi due giorni di tregua, prima di una nuova ondata di maltempo da giovedì che spazzerà via il caldo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il grande caldo che ha stretto l'Italia nella morsa dell'afa per settimane è arrivato al capolinea. Da domani, lunedì 17 agosto, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta instabilità su buona parte della Penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 13 regioni.

Le previsioni di domani, lunedì 17 agosto Le precipitazioni sono attese dalla tarda mattinata, a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Al Sud la giornata parte con ampio soleggiamento, ma nel pomeriggio arrivano i temporali su Appennini, Gargano e costa campana. Leggi anche Oggi finisce il caldo estremo, in arrivo piogge e temporali. LIVE

L'allerta gialla in 13 regioni L'avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi sui territori. I fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riepilogate nel bollettino nazionale di criticità e allerta. Il quadro nazionale segna già un'inversione: nelle mappe del ministero della Salute compaiono i primi bollini verdi, con Napoli e Trieste tornate nelle medie stagionali. Resta un solo bollino rosso, quello di Bari. Approfondimento Meteo, rischio grandine dopo il caldo: le 8 cose da non fare in auto

Martedì e mercoledì torna il sole Dopo le piogge sparse di lunedì, la settimana concede una tregua. Martedì 18 il tempo si stabilizza al Nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre al Centro restano focolai temporaleschi soprattutto sulle regioni adriatiche. Mercoledì 19 prevale il bel tempo quasi ovunque, con sole diffuso e soltanto isolati rovesci sulla Calabria settentrionale. In entrambe le giornate le temperature calano, tornando nella media.