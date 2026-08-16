Una perturbazione dal Centro Europa porta instabilità sull'Italia. Da domani, lunedì 17 agosto, previste piogge e temporali al Nord e sul versante adriatico. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 13 regioni. Poi due giorni di tregua, prima di una nuova ondata di maltempo da giovedì che spazzerà via il caldo
Il grande caldo che ha stretto l'Italia nella morsa dell'afa per settimane è arrivato al capolinea. Da domani, lunedì 17 agosto, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta instabilità su buona parte della Penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 13 regioni.
Le previsioni di domani, lunedì 17 agosto
Le precipitazioni sono attese dalla tarda mattinata, a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, per poi estendersi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Al Sud la giornata parte con ampio soleggiamento, ma nel pomeriggio arrivano i temporali su Appennini, Gargano e costa campana.
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L'allerta gialla in 13 regioni
L'avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi sui territori. I fenomeni previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riepilogate nel bollettino nazionale di criticità e allerta. Il quadro nazionale segna già un'inversione: nelle mappe del ministero della Salute compaiono i primi bollini verdi, con Napoli e Trieste tornate nelle medie stagionali. Resta un solo bollino rosso, quello di Bari.
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Martedì e mercoledì torna il sole
Dopo le piogge sparse di lunedì, la settimana concede una tregua. Martedì 18 il tempo si stabilizza al Nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, mentre al Centro restano focolai temporaleschi soprattutto sulle regioni adriatiche. Mercoledì 19 prevale il bel tempo quasi ovunque, con sole diffuso e soltanto isolati rovesci sulla Calabria settentrionale. In entrambe le giornate le temperature calano, tornando nella media.
Da giovedì la svolta: temporali e crollo delle temperature
La pausa dura poco. Dalla seconda parte della settimana, a partire da giovedì 20 agosto, sono attesi forti temporali diffusi soprattutto al Centro-Nord e, soprattutto, un calo termico deciso, capace secondo gli esperti di spazzare via definitivamente il caldo opprimente delle ultime settimane.