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Aliante si schianta nel fiume Isarco a Vipiteno, morto il pilota

Cronaca
©Ansa

L’incidente è avvenuto durante il rientro al campo di volo. Il velivolo ha deviato dalla traiettoria ed è finito nel fiume: inutili i soccorsi. Le cause sono ancora da chiarire

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Un aliante è precipitato nel fiume Isarco a Vipiteno, in Alto Adige, durante la fase di atterraggio. Il pilota, unico occupante del velivolo, è morto nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre.

L'aliante precipitato nell'Isarco durante l’atterraggio

Secondo le prime informazioni, l’aliante stava rientrando al campo di volo di Vipiteno, lo stesso da cui era decollato. Durante la manovra di atterraggio il velivolo avrebbe però improvvisamente deviato dalla traiettoria, finendo a schiantarsi nel fiume Isarco. Per il pilota, che si trovava da solo a bordo, non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell’incidente

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Restano da accertare le cause che hanno portato l’aliante a deviare dalla propria traiettoria durante l’atterraggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso acquatico. Sono in corso gli accertamenti sull’accaduto e l’identificazione del pilota.

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