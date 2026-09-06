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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Olbia, incendio nel piazzale della All Trasporti: 8 camion in fiamme

Cronaca

Le fiamme si sono sviluppate nel piazzale della sede della società di logistica e trasporti di merci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno permesso di domare le fiamme evitando danni ad altre motrici parcheggiate. Sulla vicenda indaga la polizia, ma al momento non si esclude l'origine dolosa del rogo

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Un incendio è divampato nel piazzale della All Trasporti Srl, distruggendo otto motrici di camion. Le fiamme si sono sviluppate in via Mincio, nella sede della società di logistica e trasporti di merci. Come riporta l'Unione Sarda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con il supporto di alcune squadre giunte da Arzachena, hanno permesso di domare le fiamme evitando danni ad altre motrici parcheggiate nello stesso piazzale. 

Le indagini sull'incendio

Sull'incendio attualmente indaga la polizia. Al momento, come precisa ancora il quotidiano sardo, non si esclude l’origine dolosa del rogo. Per ricostruire l'esatta dinamica del rogo potrebbero essere utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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