Introduzione

L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì 9 settembre, in particolare, sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali con possibili raffiche di vento e grandinate, soprattutto nelle regioni del Nord. Ecco le previsioni.