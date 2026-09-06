Meteo, in arrivo temporali e calo delle temperature anche di 8°C. Le previsioniCronaca
Introduzione
L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì 9 settembre, in particolare, sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali con possibili raffiche di vento e grandinate, soprattutto nelle regioni del Nord. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Caldo fino a martedì 8 settembre
Fino a martedì 8 settembre, i valori termici continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali su gran parte dell'Italia. Al Nord le temperature resteranno elevate, con massime sopra i 30°C e possibili punte di 33-34°C soprattutto in alcune zone dell’Emilia-Romagna. Situazione simile anche al Centro, dove città come Roma e Firenze continueranno a sfiorare i 34°C. Al Sud e sulle Isole Maggiori il caldo sarà ancora più intenso, con picchi fino a 35-36°C.
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Il cambiamento da mercoledì 9 settembre
A partire da metà settimana, la situazione meteorologica registrerà un cambiamento repentino. Dopo settimane caratterizzate dal caldo, la massa d’aria nord-atlantica entrerà in contrasto con quella molto calda presente sul Mediterraneo, portando instabilità e temporali anche intensi. Le precipitazioni interesseranno inizialmente soprattutto le regioni settentrionali, ma successivamente il peggioramento coinvolgerà anche altre aree del Paese.
Temporali e calo termico
La giornata di mercoledì 9 settembre segnerà quindi l'inizio di una nuova fase meteorologica. Il peggioramento coinvolgerà inizialmente il Nord, dove sono attesi temporali accompagnati da forti rovesci, raffiche di vento e possibili grandinate. La perturbazione si estenderà poi alle regioni centrali. Anche le temperature subiranno un cambiamento, registrando un calo evidente: in alcune aree settentrionali le massime potrebbero scendere anche di 8°C rispetto ai valori dei giorni precedenti.
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Primo segnale del cambio di stagione
Il cambiamento dei prossimi giorni determinerà quindi una rapida interruzione della lunga fase di caldo anomalo. Dopo giorni caratterizzati dall’anticiclone e dall'ondata di calore, l’atmosfera diventerà più instabile e le temperature si attesteranno su valori più gradevoli, segnando quindi un primo vero cambio di stagione.
Le previsioni di lunedì 7 settembre
- Nord: Dopo una mattinata soleggiata e asciutta su tutti i settori regionali, nel corso del pomeriggio è previsto un aumento delle nubi con precipitazioni sul Trentino-Alto Adige. Possibili piovaschi verso le pianure orientali. Valori massimi attesi tra i 30 e i 34°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sardegna. Clima sempre caldo. In aumento le nubi nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. Temperature massime comprese tra i 30-31°C ad Ancona e Pescara e i 34-36°C a Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Al mattino possibili nubi sulle coste della Campania e il Nord della Sicilia. Sole e clima caldo altrove. Condizioni stabili anche nel pomeriggio. Valori massimi attesi tra i 31 e i 33°C su gran parte delle città.
Le previsioni di martedì 8 settembre
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da instabilità al mattino, con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio, previsti temporali sui settori alpini. Le precipitazioni potranno raggiungere localmente la pianura occidentale. Temperature massime attese tra i 27°C a Genova e i 30-34°C nelle altre città.
- Centro e Sardegna: Atmosfera più instabile su alcuni settori, con mattinata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Sui settori montuosi possibili nubi che potrebbero portare temporali a carattere irregolare. Valori massimi compresi tra i 30 e i 34°C su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: Presente l'alta pressione, che porterà condizioni di bel tempo. Cieli sereni o al massimo poco nuvolosi dappertutto. Le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 32°C su gran parte delle città.