Meteo, continua il caldo ma ancora per poco: quando arriva la pioggia

Introduzione
L’estate 2026 ha messo a dura prova anche gli amanti delle alte temperature. Se a settembre solitamente ci si divide tra chi sogna l’arrivo dell’inverno e il ritorno delle coperte e chi spera che il bel tempo resista ancora per un po’, quest’anno sembra unanime il desiderio dell’arrivo dell’autunno e del fresco. La buona notizia è che bisogna resistere al caldo ancora per un po’, almeno fino alla metà della prossima settimana, poi arriveranno delle correnti atlantiche più fresche che porteranno piogge e instabilità, in particolare al Centro Nord (LE PREVISIONI).
Quello che devi sapere
Il caldo dell’estate 2026
L'Estate 2026 è ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del Nord Italia, ma i climatologi avvisano che seppure sia la peggiore del nostro passato, con molta probabilità sarà la migliore del nostro futuro. Mentre il mondo cerca faticosamente di contenere il riscaldamento globale entro i +1,5°C, in estate l'Italia ha registrato ben 4°C in più rispetto all'era preindustriale. Nel 2027, con il previsto rinforzo del Super El Niño, il prossimo anno rischia di mantenere o addirittura superare questa soglia di calore estremo.
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Le previsioni per la prossima settimana
Tornando a oggi, prima del calo termico, atteso per metà della prossima settimana, l'anticiclone africano continuerà a farsi sentire pesantemente su gran parte della Penisola con temperature massime diffuse tra i 35°C e i 36°C da Nord a Sud e picchi sahariani fino a 39°C nel Foggiano. Lunedì 7 e martedì 8 avremo ancora una stabilità atmosferica specie al Centro-Sud, dove farà ancora molto caldo, con temperature su valori ben al di sopra delle medie del periodo anche di 5-6°C. In molte città sono previsti oltre i 33-34°C.
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Quando arrivano fresco e piogge
La fine dell’ennesima ondata di calore è prevista a partire da mercoledì 9 Settembre, con l'ingresso di correnti atlantiche. L’abbassamento di latitudine delle correnti atlantiche permetterà la discesa di aria più fresca e instabile, pilotata da una serie di cicloni in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale. L'ingresso dell'aria fresca in scontro diretto con la massa d'aria calda e umida preesistente genererà forti contrasti termici con il rischio di fenomeni localmente intensi, specie sulle regioni del Centro Nord. Successivamente il peggioramento potrebbe interessare nella seconda parte di settimana anche il Sud.
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Le piogge segnano la fine del caldo?
L’arrivo delle correnti atlantiche porterà un sensibile calo delle temperature con i valori che potrebbero portarsi fin sotto le medie climatiche dopo settimane a dir poco roventi. Questo primo blocco alla stagione estiva potrebbe spianare la strada a una seconda parte di Settembre decisamente più movimentata con la possibilità di maggiori flussi perturbati e un calo generale delle temperature.
Attenzione al picco di caldo nel weekend
Prima dell’arrivo delle piogge, è bene fare attenzione al picco di caldo. La giornata “peggiore” è stata il 4 settembre con temperature che localmente si sono avvicinate ai 38-39°C. Il clima della prim settimana di settembre ricorda quello del pieno dell’estate e, in particolare, le giornate più calde di Luglio. I picchi di 38/39°C all'inizio di Settembre rappresentano un segnale evidente della persistenza di una massa d'aria molto calda sul nostro Paese.
Come difendersi dal caldo nei prossimi anni
L’estate 2026 ha reso evidente il riscaldamento globale in corso, rendendo prevedibile che nei prossimi anni la bella stagione sarà sempre più rovente. Poiché invertire la rotta sulle emissioni fossili richiederà decenni, l'adattamento climatico deve essere immediato. Per sopravvivere alle prossime estati, ilmeteo.it consiglia di: - cercare la quota: il vero fresco si troverà solo nel Nord Europa o in montagna, rigorosamente sopra i 1000 metri di altitudine; - riorganizzare il lavoro: le attività all'aperto andranno sospese durante le ore diurne, rendendo necessaria una transizione verso turni notturni per le attività più esposte; - sfruttare i rifugi urbani: evitare piazze asfaltate e zone industriali, prediligendo i viali alberati e i parchi. La politica dovrà accelerare sulla creazione di numerosi "rifugi climatici", spazi pubblici gratuiti progettati per offrire un riparo sicuro alla popolazione.
Come sopravvivere al caldo in città
Chi resta in città in estate può rifugiarsi in edifici climatizzati come biblioteche, musei, centri civici, attrezzati con aree sosta e distributori di acqua potabile. I parchi e le piazze dovrebbero essere riqualificate con alberi ad alto fusto, ampie zone d'ombra, fontane e nebulizzatori per abbassare le temperature locali. In generale, le metropoli dovrenno trovare soluzioni per mitigare l'effetto "isola di calore" urbana e prevenire emergenze sanitarie, garantendo ai cittadini un'oasi di fresco raggiungibile in pochi minuti a piedi.
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