Meteo, continua il caldo ma ancora per poco: quando arriva la pioggia

Introduzione

L’estate 2026 ha messo a dura prova anche gli amanti delle alte temperature. Se a settembre solitamente ci si divide tra chi sogna l’arrivo dell’inverno e il ritorno delle coperte e chi spera che il bel tempo resista ancora per un po’, quest’anno sembra unanime il desiderio dell’arrivo dell’autunno e del fresco. La buona notizia è che bisogna resistere al caldo ancora per un po’, almeno fino alla metà della prossima settimana, poi arriveranno delle correnti atlantiche più fresche che porteranno piogge e instabilità, in particolare al Centro Nord (LE PREVISIONI).