Nuova ondata di caldo sull'Italia: quali saranno le città più roventi

Ma la giornata peggiore, secondo gli esperti, è domani: venerdì 28 agosto, infatti, diverse città dovrebbero toccare o superare i 40°C. Possibili punte di +41/+42 C su Sardegna e Sicilia e fino a +43/+44 C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Anche in Sardegna, in realtà, alcune zone interne potrebbero arrivare a 44°C. Per fare qualche esempio: Foggia farà segnare i 42°C, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria saranno sui 41°C, Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C. E venerdì il caldo dovrebbe investire anche l'Emilia-Romagna: prevista tanta afa sulle coste e caldo torrido nell'interno, anche a causa di venti moderati di Garbino.

Per approfondire: Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo: le città più roventi da Nord a Sud