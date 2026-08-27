Nuova ondata di caldo sull'Italia: quali saranno le città più roventi

Introduzione
Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d’Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro Paese. Temperature in aumento, da oggi giovedì 27 agosto, soprattutto al Centro-Sud. Il picco domani, venerdì 28 agosto, con diverse città con bollino rosso o arancione.
Quello che devi sapere
Torna il grande caldo
A riportare il grande caldo sull’Italia è l'Anticiclone a matrice nord africana. Come spiegano gli esperti, la sua presenza si farà sentire soprattutto in alcune regioni del Centro-Sud: è previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10°C oltre le medie. Tra le zone più “fresche” c’è invece il Nord-Ovest: qui le massime dovrebbero fermarsi intorno ai 30°C.
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Le città più calde di oggi
Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ha spiegato quali sono le zone più interessate dalla nuova ondata di calore. “Colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l'Emilia-Romagna”, ha detto. Tra le regioni maggiormente interessate c’è la Sicilia, con Caltanissetta che oggi – giovedì 27 agosto – sale a 41°C ed è la città più calda. In Sardegna, Oristano tocca i 40°C. In Calabria la temperatura sale a 39°C a Cosenza e Reggio Calabria. Non va meglio per le zone interne collinari: in Molise la temperatura a Isernia, nonostante i 400 metri di quota, è prevista intorno a 38°C.
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Venerdì 28 agosto giornata peggiore
Ma la giornata peggiore, secondo gli esperti, è domani: venerdì 28 agosto, infatti, diverse città dovrebbero toccare o superare i 40°C. Possibili punte di +41/+42 C su Sardegna e Sicilia e fino a +43/+44 C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata. Anche in Sardegna, in realtà, alcune zone interne potrebbero arrivare a 44°C. Per fare qualche esempio: Foggia farà segnare i 42°C, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Nuoro e Reggio Calabria saranno sui 41°C, Frosinone e Terni raggiungeranno i 40°C, Ascoli Piceno e Roma i 39°C. E venerdì il caldo dovrebbe investire anche l'Emilia-Romagna: prevista tanta afa sulle coste e caldo torrido nell'interno, anche a causa di venti moderati di Garbino.
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E nel weekend?
Sempre secondo Tedici, la situazione dovrebbe iniziare a migliorare – e il caldo attenuarsi – nel weekend del 29 e 30 agosto. Ma non in tutta Italia. "Già da sabato le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud e domenica si tornerà a respirare nelle regioni centro-settentrionali. Al meridione, invece, sole e caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all'inizio di settembre", ha spiegato il meteorologo. Nell'ultimo weekend di agosto, quindi, il caldo potrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di correnti più fresche, con possibile instabilità al Nord: ma la tendenza resta ancora da confermare. Attenzione, comunque, anche ai possibili temporali di calore.
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I bollini di oggi, giovedì 27 agosto
Ma tornando a oggi, giovedì 27 agosto, quali sono le città più calde?
Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, oggi tra le 27 città monitorate ce ne sono due con bollino rosso: Campobasso e Palermo.
Bollino arancione, invece, per undici città: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.
Bollino giallo per nove città: Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Frosinone, Napoli, Pescara, Verona e Viterbo.
Bollino verde, infine, per cinque città: Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia.
I bollini di domani, venerdì 28 agosto
Come detto, il picco delle temperature è previsto per venerdì 28 agosto.
Bollino rosso, con allerta di livello 3, per nove città: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma.
Nove anche le città con bollino arancione: Ancona, Bologna, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo.
Bollino giallo in sei città: Bolzano, Brescia, Genova, Napoli, Venezia e Verona.
Bollino verde solo in tre città: Milano, Torino e Trieste.
Cosa sono i bollettini e cosa vogliono dire i bollini
I bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.
Il bollino rosso rappresenta il livello massimo di allerta (3): “Indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.
Il livello precedente è quello arancione (2), che “indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.
Il livello 1, poi, è rappresentato dal bollino giallo: è un livello “di pre-allerta e indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”.
Il livello 0, che corrisponde al bollino verde, “rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione”.
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