Meteo, torna l'ondata di caldo: le città più roventi da Nord a Sud

Introduzione
In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Dopo la breve fase di instabilità che ha interessato le regioni del Nord e parte del Centro, nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. A determinarlo sarà l'alta pressione subtropicale, che si concentrerà solo in alcune zone, spaccando di fatto in due lo Stivale dal punto di vista meterologico. Al Centro-Sud dominerà il caldo intenso, mentre al Nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana però l’ondata di calore si estenderà anche in alcune aree settentrionali. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
La nuova ondata di calore
Negli ultimi giorni le regioni del Nord e parte del Centro sono state interessate dalle precipitazioni, con temperature su valori normali per il periodo. Uno scenario completamente diverso nelle regioni del Sud, dove l’anticiclone ha continuato a farsi sentire, con condizioni meteorologiche più stabili e soleggiate. Ora, una nuova ondata di aria calda di origine africana si prepara a interessare gran parte del nostro Paese.
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Temperature in aumento
A partire da oggi, mercoledì 26 agosto le temperature inizieranno a salire soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, ma il picco del caldo si raggiungerà soprattutto tra le giornate di domani, giovedì 27 agosto, e venerdì 28 agosto. Si prevede soltanto qualche precipitazione a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, lungo la dorsale appenninica del Centro. Nel resto dell'Italia, protagonisti assoluti saranno il sole e il caldo, con punte fino a 40°C.
Le città più calde
Il grande caldo si farà sentire soprattutto al Sud, sulle due Isole Maggiori e su molte aree del Centro, con picchi più alti al Sud in particolare tra giovedì 27 agosto e venerdì 28. In queste giornate, le colonnine di mercurio potrebbero toccare valori fino a 42°C, in particolare in alcune aree della provincia di Foggia. Punte di 41°C potranno registrarsi anche in Calabria, Sicilia e Sardegna, in particolare a Reggio Calabria, Caltanissetta, Cosenza e Cagliari.
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Caldo anche al Centro e parte del Nord
Entro venerdì 28, l’ondata di calore si estenderà coinvolgendo anche parte del Nord. Al Centro potrebbero registrarsi punte fino a 39°C a Roma e 37°C a Firenze. Nelle aree settentrionali, invece, sono attesi picchi soprattutto in Emilia-Romagna, con valori prossimi ai 36°C a Bologna e Ferrara. Temperature meno elevate sul resto del Nord, dove il quadro meteorologico potrebbe risultare più incerto soprattutto su Alpi, Prealpi e alta Valle Padana.
Le previsioni di oggi, mercoledì 26 agosto
- Nord: Tempo parzialmente soleggiato, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Temperature massime in aumento, con valori massimi attesi tra i 27 e i 32°C su tutte le città.
- Centro e Sardegna: In arrivo l'anticiclone subtropicale, che porterà generali condizioni di tempo a tratti parzialmente soleggiato. Caldo in aumento e temperature massime comprese tra i 29°C ad Ancona e i 35°C a Roma.
- Sud e Sicilia: L'alta pressione a matrice subtropicale si fa sentire. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni e raramente poco nuvolosi. Valori massimi attesi tra i 31 e i 34°C su gran parte delle città.
Le previsioni di giovedì 27 agosto
- Nord: Atmosfera in gran parte stabile. La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso al mattino e un po' più nuvoloso al pomeriggio, con possibili temporali sulle Alpi occidentali. Caldo in aumento, con valori massimi attesi tra i 29°C a Genova e Aosta e i 35°C a Bologna.
- Centro e Sardegna: L'alta pressione subtropicale raggiunge il Centro, determinando generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso al mattino, e un po' più nuvoloso al pomeriggio. Temperature in generale aumento, con valori massimi compresi tra i 32°C ad Ancona e Pescara e i 37°C a Campobasso.
- Sud e Sicilia: Atmosfera stabile grazie all'anticiclone subtropicale. La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Caldo oltre i 33°C, con valori massimi che oscilleranno tra i 33 e i 36°C su gran parte delle città.