Meteo, torna l'ondata di caldo: le città più roventi da Nord a Sud

A partire da oggi, mercoledì 26 agosto le temperature inizieranno a salire soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, ma il picco del caldo si raggiungerà soprattutto tra le giornate di domani, giovedì 27 agosto, e venerdì 28 agosto. Si prevede soltanto qualche precipitazione a ridosso dei rilievi alpini e, localmente, lungo la dorsale appenninica del Centro. Nel resto dell'Italia, protagonisti assoluti saranno il sole e il caldo, con punte fino a 40°C.