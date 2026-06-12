Una donna di 50 anni è morta a Ploaghe, nel Sassarese, investita da un'auto che procedeva in retromarcia in corso Giovanni Spano. Alla guida un uomo di 81 anni. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro pedone, un 80enne, ricoverato in codice rosso a Sassari. La vittima lascia tre figli ascolta articolo

Una donna di 50 anni è morta nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno a Ploaghe, nel Sassarese, investita da un'auto che procedeva in retromarcia in corso Giovanni Spano, mentre usciva da una farmacia. Alla guida un uomo di 81 anni. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro pedone, un 80enne, ricoverato in codice rosso a Sassari. La vittima lascia tre figli.

La dinamica dell'incidente L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in corso Giovanni Spano, una delle vie principali del centro abitato di Ploaghe, in provincia di Sassari. La donna, 50 anni, era appena uscita da una farmacia quando è stata travolta. Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista di 85 anni avrebbe investito due pedoni mentre eseguiva una manovra in retromarcia. Per la 50enne, colpita in pieno dal veicolo, l'impatto è stato fatale.

La vittima lascia tre figli Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: per la donna non c'è stato nulla da fare. La vittima lascia tre figli.