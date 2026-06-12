Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ploaghe (Sassari), 50enne uccisa da un Suv in retromarcia: alla guida un 85enne

Cronaca

Una donna di 50 anni è morta a Ploaghe, nel Sassarese, investita da un'auto che procedeva in retromarcia in corso Giovanni Spano. Alla guida un uomo di 81 anni. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro pedone, un 80enne, ricoverato in codice rosso a Sassari. La vittima lascia tre figli

ascolta articolo

Una donna di 50 anni è morta nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno a Ploaghe, nel Sassarese, investita da un'auto che procedeva in retromarcia in corso Giovanni Spano, mentre usciva da una farmacia. Alla guida un uomo di 81 anni. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche un altro pedone, un 80enne, ricoverato in codice rosso a Sassari. La vittima lascia tre figli.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in corso Giovanni Spano, una delle vie principali del centro abitato di Ploaghe, in provincia di Sassari. La donna, 50 anni, era appena uscita da una farmacia quando è stata travolta. Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista di 85 anni avrebbe investito due pedoni mentre eseguiva una manovra in retromarcia. Per la 50enne, colpita in pieno dal veicolo, l'impatto è stato fatale. 

La vittima lascia tre figli

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: per la donna non c'è stato nulla da fare. La vittima lascia tre figli. 

In condizioni gravi l'altro ferito

Nella stessa manovra è stato travolto anche un uomo di 80 anni. Sbalzato con violenza contro un muro, ha riportato lesioni particolarmente serie. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato preso in carico dai medici.

Cronaca: Ultime notizie

Airbag a rischio esplosione, Tribunale impone richiamo di auto Opel

Cronaca

In base alla decisione del Tribunale di Torino, Opel/Stellantis dovrà attivarsi con una...

L'Aquila, bimba di 3 anni dimenticata su scuolabus: famiglia denuncia

Cronaca

La piccola è rimasta per quattro ore all'interno del mezzo dopo la discesa dei compagni, con il...

Garlasco, Stasi verso uscita dal carcere e l'affidamento in prova

Cronaca

Stasi è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano...

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, amica di famiglia denunciata

Cronaca

La donna avrebbe sempre negato che in famiglia ci fossero tensioni, ma sarebbe stata smentita...

Argentario, Pellicano Hotels sostiene il progetto Casa dei Pesci

Cronaca

L'iniziativa unisce arte contemporanea e tutela dell'ambiente marino, contribuendo alla creazione...

Cronaca: i più letti