Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libri per bambini, 10 calendari dell'Avvento da scoprire insieme

Lifestyle fotogallery
12 foto

Inizierà tra non molto il conto alla rovescia per il Natale. Il calendario dell'Avvento è un attimo modo per scandire quei giorni d'attesa. Ecco 10 idee per libri che diventano compagni per quei 24 giorni, aprendo le porte così alla magia del Natale per i più piccoli.

Lifestyle: Ultime gallery

Libri per bambini, 10 calendari dell'Avvento da scoprire insieme

Lifestyle

Inizierà tra non molto il conto alla rovescia per il Natale. Il calendario dell'Avvento è un...

12 foto

Bambini in viaggio, sciare a Livigno in attesa delle Olimpiadi

Lifestyle

A Livigno l’inverno non è soltanto una stagione: è un modo di interpretare la montagna. Qui il...

7 foto

Guida Michelin 2026 Italia, migliori ristoranti: 15 tristellati. FOTO

Lifestyle

I locali citati nella settantunesima edizione della Guida sono quasi 2mila, con 394 Stelle...

17 foto

Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

Lifestyle

Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche....

13 foto

Bambini in viaggio, 9 idee per Natale e Capodanno

Lifestyle

Le festività natalizie sono il momento ideale per vivere esperienze di viaggio uniche in tutto il...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Liquido antigelo, a cosa serve e come scegliere quello giusto

Motori

Con l'abbassarsi delle temperature, se guidiamo in aree dove il clima è molto rigido, è utile...

Donna accoltellata a Qualiano, arrestato l'ex compagno

Cronaca

L'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. L'accoltellamento è avvenuto nella zona del...

Media: "Dirigenti Hamas al Cairo per discutere escalation Gaza". LIVE

live Mondo

Una delegazione di alti funzionari di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari...