Libri per bambini, 10 calendari dell'Avvento da scoprire insieme

Inizierà tra non molto il conto alla rovescia per il Natale. Il calendario dell'Avvento è un attimo modo per scandire quei giorni d'attesa. Ecco 10 idee per libri che diventano compagni per quei 24 giorni, aprendo le porte così alla magia del Natale per i più piccoli.
- I preparativi nel bosco per un grande Natale! Tutti gli abitanti della foresta adorano il Natale… Mmm… quasi tutti… L’orso Alfonso è un vero brontolone e non ama il clima natalizio. Che guastafeste! E se quest’anno cambiasse idea? L’orsetto Tonio e i suoi amici hanno 24 giorni per fargli scoprire la magia del Natale! 24 avvincenti capitoli sigillati: aprili, uno al giorno, dall’1 al 24 dicembre!
- 24 capitoli sigillati da scoprire giorno per giorno
- La fiera di Natale si avvicina e Clara ha scelto di preparare un banchetto di dolci con la sua nuova amica Laura. Niente di più facile per una piccola strega come lei! I suoi genitori e il suo gatto parlante MistiNero non vogliono che faccia ricorso ai suoi poteri, ma quando un misterioso ragazzo le chiede aiuto per salvare il Natale, Clara si concederà un piccolo, piccolissimo tocco di magia?
- 24 capitoli sigillati da scoprire giorno per giorno
- Il calendario dell’Avvento “Vesto le bamboline” trasforma ogni giorno di attesa in una nuova e affascinante scoperta. Ogni finestrella da aprire svela un libro con storie magiche, giochi creativi e attività che stimolano l’immaginazione.
- Hai fatto il bravo quest'anno ? No? Allora potresti essere anche tu sulla lista dello “Scassificio”, la fabbrica dei giocattoli difettosi: console che si bloccano, maglioni che prudono, barrette di cioccolato al gusto di caccole… È ciò che riceverà il bambino che ha rubato la stella sull’albero di Natale del mercatino. Sempre che gli agenti speciali Spinosa e Vischio riescano ad acciuffarlo! 24 avvincenti capitoli sigillati: aprili, uno al giorno, dall’1 al 24 dicembre.
- 24 capitoli da aprire aspettando Natale: un capitolo nuovo da leggere ogni giorno. È Natale, le strade risplendono di decorazioni, la neve cade lieve, l'aria è piena di magia. Eppure, nel cuore di Fannette, c'è solo confusione. L'università non la appassiona, la relazione con Gabin sembra un copione già scritto e le aspettative della sua famiglia la soffocano. Poi, per caso, incontra Roméo. Spiritoso, brillante e, soprattutto, capace di ascoltarla davvero.
- Perfetto per prepararsi al giorno più magico dell'anno facendo il conto alla rovescia tra tante storie e canzoni. Il calendario, in tessuto, decorato con colorate illustrazioni a tema natalizio, è dotato di 24 tasche numerate in ordine sparso da riempire con piccoli doni o nuovi Personaggi Sonori.
Contiene un’asta di legno da infilare per mantenerlo steso e dispone di un foro in cima per poterlo comodamente appendere in qualsiasi stanza della casa.
- Una selezione di contenuti audio educativi e coinvolgenti, tra storie magiche, racconti avventurosi e spunti per scoprire il mondo con lo sguardo curioso di un piccolo esploratore.
Pratici, compatti e facilissimi da portare sempre con sé, grazie al design impilabile e tascabile, sono perfetti per i viaggi in auto, le vacanze o i pomeriggi a casa dei nonni. Il compagno ideale per vivere ogni giorno un’avventura diversa.
- Una ricca collezione di Personaggi Sonori in continua espansione, per vivere momenti speciali in famiglia, con gli amici o nella propria cameretta.
Storie classiche e moderne, canzoni, filastrocche o attività saranno dei fantastici compagni di gioco con cui bambini e bambine potranno crescere divertendosi.
- Dietro le 25 caselle si celano tante sorprese targate Pokémon, tra cui otto carte olografiche del GCC Pokémon con un logo a tema festivo. Puoi trovare Pokémon gettonati come Glaceon-ex, Vanillish e Crabominable! Inoltre sei buste di espansione del GCC Pokémon assortite (ogni busta di espansione del GCC Pokémon contiene 10 carte e un’Energia base o un segnalino V ASTRO). Il calendario include anche sette buste di prova del GCC Pokémon, ognuna contenente tre carte.
- Vivi l’attesa del Natale con questo prezioso pop-up. La Stella Cometa illumina la vita dei personaggi di Betlemme dietro le 25 caselle. Apri le porticine, una al giorno dal 1° dicembre, per scandire i giorni dell’Avvento e celebrare la Natività. Dietro ciascun flap troverai i QRcode per vedere uno dei 25 episodi della serie animata I Giorni dell’Avvento. Un libro pop-up di Làstrego & Testa ispirato al Presepio di Emanuele Luzzati, realizzato in grandi dimensioni nel 1997 per la città di Torino
- Conto alla rovescie per l’arrivo di Natale. Apri le piccole porte per rivelare 24 Funko Pocket Pops unici e collezionabili! Posizionateli davanti alla bellissima confezione per creare ed esporre una scena incantevole.
- Vivi tutta l’emozione dell’Avvento scandendo l’attesa con 24 piccole sorprese. Per ogni giorno del mese di dicembre troverai un libretto illustrato dedicato a uno dei tanti elementi che rendono il Natale la festa più magica dell’anno. Con 24 libretti da aprire dal 1° al 24 dicembre. Un perfetto regalo di Natale per i piccoli lettori. Con testi in rima.